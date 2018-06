Když mě honí mlsná, většinou podlehnu, říká Petr Havlíček

„Pocházím z vesnice na Moravě, kde nic moc nebylo. Chodila jsem do gymnastiky... Brácha chodil na fotbal a máma se nás asi potřebovala zbavit, tak mě poslala s ním. Začalo mě to bavit a trenér řekl, ať přijdu vždycky v úterý a ve čtvrtek v pět odpoledne,“ vzpomíná na své sportovní začátky Sloupová.

Petr Havlíček o sobě říká, že je dřevák a žádné sporty mu nejdou. Dokonce usíná, když s partnerkou sledují fotbal v televizi.

„Fotbal mi neříká vůbec nic. Ale občas jsem se na Hanku šel podívat. Vždycky jsem to nějak protrpěl, protože v tom nevidím ono vzrušení, které vidí ostatní. Ale když o něco šlo, byl jsem nervózní,“ přiznal.

Zatímco on sebe v televizi nijak neprožívá, Hanka ho sleduje a občas je také kritická.

„Rozčiluje mě, když se koukám na staré díly Jste to, co jíte a on má takové strašné kotlety. Ale když byl v Dobrém ránu nebo je něco aktuálního, to se zajímám. Radši jsem ho ale poslouchala v rádiu,“ přiznává nastávající maminka.

„Já se nijak neprožívám, nekoukám na sebe. Ale když jsem tam šel poprvé, bylo mi špatně celý den. Pak jsem začal mluvit a trému jsem ztratil. Od té doby mi to vůbec nevadí,“ dodal Havlíček a prozradil, kdy ho honí mlsná. „Vetšinou podlehnu. Nejhorší je, když usnu na gauči a probudím se v noci, to je peklo. Jdu do lednice, a když zjistím, že tam nic není, vlezu do špajzky a něco si ukrojím. Ale když najdu něco i v lednici, stane se mi, že se najím trochu víc.“