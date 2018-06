Vyzáblá Gondíková se zhroutila

"Už nemůžu dál, je toho hrozně moc," rozplakala se herečka hned poté, co se po skončení přímého přenosu vypnuly poslední kamery. "Je to vždycky hrozný, ty děti. Mě to nějak dostává, prostě... Je to už několik týdnů, brečím furt. Jsem úplně vyřízená," vzlykala od srdce a nešlo přehlédnout, jak moc se jí třesou ruce.

"Obzvlášť poslední týden to bylo hrozný. Na přípravu jsme měli čtyři dny, z toho dva dny jsem točila Loskutáka a pak hrála ve třech představeních v divadle. Tréninky na Bailando jsme měli po nocích, bylo to hrozný... Pak člověk nemá vypadat jako já - pouhá schránka," vzlykala třiatřicetiletá Adéla, která se k tomu všemu vypětí ještě stále léčí ze zraněných mezižeberních svalů.

Sil jí ubývá také při myšlence na dvou a půl letou dcerku Nelinku, kterou pro samou práci téměř nevidí. "To mě trýzní nejvíc," plakala zničeně a dodala, že kdyby měla možnost znovu se rozhodnout, zda do této soutěže jít, nebo ne, určitě by odmítla.

Adéle se všechno vymyká z rukou. Pod vlivem dlouhodobého nadměrného stresu již tak extrémně štíhlá herečka stále hubne, je přecitlivělá, enormně se jí třesou ruce, často pláče a přestože je tělo unavené po extrémní zátěži, v noci prý nemůže spát. "Ve středu mám ještě premiéru s divadelním spolkem Háta a nezvládám to. Je to těžký, skutečně těžký," povzdechla si a hned sama sebe okřikla, že slz bylo dost. "Ne, já to dotáhnu, co mi zbývá."

Přes všechno zlé ale může hovořit o štěstí. Stále má velkou oporu v manželovi - muzikantu Onřejovi Brouskovi, v přátelích i ve své široké rodině. Jako jediná má také přímo ve vysílání bratra Dalibora, který celou soutěž Bailando moderuje, a tudíž jí je kdykoliv po ruce.