VyVoleným fandím, jen vyhoďte tu Dianu, sakra!

A tady mám velký problém. Těžko zvládám moderování Diany Kobzanové. Při jejích častých přeřecích je mi jí trochu líto, ale co mě opravdu irituje, to je její tykání telefonujícím divákům.

Když zavolá mladý kluk, tak to není tak hrozné. Je mi za ní ale dost trapně, když tak familiárně mluví s cizí dámou, která je navíc starší než ona. Teď už se alespoň zeptá, ale co jí asi mají volající odpovědět, aby to nevyznělo trapně i pro ně? Není prostě "profík", když proto nemá cit.

Už se těším, až se jednou zeptá: "Hele, můžeme si tykat?" a dotyčný odpoví: "Jasně, že ne!" To, chudák holka, prokoktá zbytek Noční show. Nejsem žádná starší generace, ale o šest let starší než ona. Přesto mi taková odrzlost vadí. Ať se raději soustředí na jiné věci.

Ostatní moderátoři jsou skvělí a je škoda, že tam není i Iva Kubelková, ta měla jinačí úroveň!

Na prvních VV se mi líbilo, že soutěžící nejsou tolik týráni hladem a "absťáky" po cigaretách jako v konkurenčním BB. Přesto bylo vždy na co koukat. Teď už začínají podobným stylem trápit nové VV a to mi docela vadí.

Jasně, je to hra a soutěžící musí něco obětovat. Měli s tím počítat, ale jsou zavření na pár metrech čtverečních a nemají možnost někam utéct. To je dost velká oběť a zkouška nervů!

Ať si, kdo chce, co chce, říká, nepřipadá mi to jako primitivní zábava. Naopak! Dívat se na různé povahy lidí a sledovat jejich reakce na různé situace je velmi poučné. To se pak člověk zamyslí i sám nad sebou. Nejvíce takové pořady kritizují stejně ti, kteří mají problém sami se sebou a stydí se dívat na podobné povahy na obrazovce.