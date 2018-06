Vyvolený Zvěřina k Bratrovi nejde

"Jak jsem kritizoval chování jedné televize, tak ta druhá se k lidem chová ještě hůř," vysvětluje Zvěřina a chce svolat tiskovou konferenci.

"Chci všem vysvětlit, jak se Nova zachovala. Já bych do domu šel. To každopádně. Že jsme se nedohodli, to určitě Nova vysvětlí zdravotními důvody," odpověděl na otázku, zda jednání jednostranně ukončila televize.

Zpráva z televize Nova opravdu cituje Petra Zvěřinu v souvislosti se zdravotními problémy. "Děkuji Nově za nabídku, ale po účasti v jiné reality show se nejprve potřebuji dát zdravotně i psychicky do pořádku,“ píše se v ní.

Reality show Big Brother pokračuje v neděli Rozhodnutím, ve kterém bude muset dům velkého Bratra opustit jeden z trojice Oksana, Eva, nebo Karel.