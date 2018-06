VyVolený Pavel makal v pivovaru jako šroub

Pavel odešel z vily už brzy ráno a jako největšímu pivaři mu byla umožněna návštěva v pivovaru. Pozorování výroby piva mu bylo umožněno opravdu zblízka, postupně vyzkoušel většinu manuální práce dělníka - pivníka. Ostatní VyVolení ale o tom neměli ani tušení. Na plazmové obrazovce v obýváku si totiž Pavel před jejich zraky pěkně užíval na pouti.

Po svém návratu navíc rozdal plnou náruč pouťových atrakcí a tretek, které dostal od štábu. Pokud si někdo myslel, že závist zapracuje a budeme svědky pořádné hádky, tak musel být pěkně zklamán. Odpoledne se totiž řešila zejména Marcy.

Martin bere svou roli bosse vážně, jen když jde o něj. Seznam sepsaný nejlepšími pejskaři, kteří už nemusejí držet dietu, totiž nedonesl večer do zpovědnice. A neměl se k tomu ani ráno, což nelibě nesla hlavně Marcy. "No co, každý boss udělá chybu," odbyl námitky Martin a seznam odnesl až pod hrozbou fyzického násilí.

Škoda, že ostatní VyVolení nemohli sledovat to co my – ve zpovědnici byl Martin jak putička, přiznal svou chybu a prosil o chybějící proviant. Po návratu však obvinil Marcy, že si za to může sama.

Následovaly schizofrenické scénky před zrcadlem. Nejlépe ji sehrály Karol a Marcy. Zbytek VV to pěkně odbyl a za všechny to vyjádřil Petr: "Take filozoficke kecy!"

Marcy ale předvedla dramatickou scénu: "Já jsem prostě plačtivá..." Po další výměně názoru s Tonym už ale slzy neudržela doopravdy. Utěšit ji zkoušeli Tony, Pity, Karol, ale když nezabralo ani Martinovo citlivé "Nebreč!", tak nechali Marcy svému osudu.

Ve Zpovědnici si zoufala, že ji ničí drby a pomluvy a že na ni všichni koukají kvůli imunitě skrz prsty. VyVolení si ji nakonec usmířili vlastnoručně připravenou romantickou večeří.

Martin patrně neunesl, že není středem pozornosti a se slovy: "Tak já jsem herec z Rodinných pout a odcházím, ahoj!" odešel do trezoru. Pěkně se mu to vymstilo. Zůstal tam uvězněný přes hodinu a VyVolení navíc dostali za úkol vymyslet pro něj trest. Předstírali, že viděli záběry Martinova pomlouvání a ignorovali ho mlčením nebo mu nadávali.

Zahráli to opravdu skvěle, jen zapomněli na jednu maličkost - na stole nechali ležet dopis od štábu a nenechavý Martin díky tomu brzy zjistil pravdu. No, stane se i v lepších rodinách.

Další trest na sebe nenechal dlouho čekat. Během příprav na přímý přenos neměla Karin port a trest byl opravdu děsivý. Pro ženu největší noční můra - na přenos Výzvy se musela odlíčit.

Sanny vysvětlovala ve zpovědnici svoji volbu. A Tony? "Já se na to strašně těším..." uvedl v ložnici, podporován nadšeně Martinem: "Teda taťko, jestli se vrátíš, tak si snad ustříknu!"

Do soboty je stále všechno otevřené. První průběžný stav je 7313 : 12570 a už kolikrát došlo ke zvratu až během Duelu. Co si myslíte Vy? Hlasujte v naší anketě!