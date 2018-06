VyVolený může s výhrou i kšeftovat

V pět let starém modelu auta značky Toyota může jezdit prakticky hned.

Práci si shánět nemusí, protože bude celý rok dostávat měsíčně čistého 300 tisíc korun. A k tomu má ještě něco málo naspořeno z časů ve vile. Neoficiálně se totiž říká, že dostával honorář 300 korun na den, což činí celkem 30 tisíc.

"Doklady o nabytí cen získá výherce v následujících dnech po vítězství," uvedla pro iDNES mluvčí Primy Jana Malíková. Na elektroniku Panasonic v ceně půl milionu korun dostane poukázky, stejně jako na oblečení značky Diesel, které si může vybrat v kterékoliv z pěti prodejen firmy v České republice.

Dá se s dary kšeftovat?

Sám vítěz by všechno jen pro sebe snad ani využít nemohl. Proto se nabízí otázka - musí to být jen on, kdo pojede v následujícím roce a ke všemu sám na luxusní dovolenou? A to ještě navíc vybaven nejnovějším oblečením za tři stovky tisíc? Nemohl by třeba smlouvu na byt nabídnout realitní kanceláři, aby ho prodala? Může si třeba horník Emil (pokud by vyhrál) otevřít v rodné Ostravě stánek s oblečením a elektronikou? Dá se s dary kšeftovat?

"Jde o výhry VyVoleného, může s nimi nakládat dle vlastního uvážení," odpověděla na otázku mluvčí Malíková. Vítězství tak nabízí celou škálu možností, jak s dary naložit, včetně třeba pronajímání nového domu, které by vyneslo celoživotní slušný příjem.

I s bytem chtěla Prima podle Malíkové vyjít VyVolenému vstříc. Proto bude stát až půldruhého roku po jeho vítězství. "Bude na majiteli, aby si ho doupravil dle svých požadavků. Pokud bychom mu totiž jako cenu chtěli dát byt, který je již hotov, nebylo by možné, aby do jeho konečné podoby zasáhl, a to se nám nezdálo zcela v pořádku," vysvětlila Malíková.

Vítěz není v souvislosti s výhrou svázán žádnými přísnými pravidly. Nelze ani předem odhadnout, jak s cenami naloží. Za někoho třeba rozhodnou rodiče, jiný investuje, další splatí dluhy a vrátí se k životu před vilou, některý si třeba dopřeje rok luxusního milionářského života. Ať tak, či onak, je jisté, že o něm ještě leccos uslyšíme.

