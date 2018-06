VyVolený Milan ukázal dceru Emily

Emily má míry 50 cm a 3,7 kg.

Milan chtěl být původně u porodu, ale nestihl to.

"Hned když jsem zjistil, že Jana začala rodit, skočil jsem do auta a jel do nemocnice. Přijel jsem ale až pět minut po porodu. Vše proběhlo naprosto v pořádku a bez komplikací. Sice jsem ještě u žádného porodu nebyl, ale zdálo se mi, že to proběhlo nějak rychle, ne?" smál se. Svatbu se svou přítelkyní zatím neplánuje.

Emily si už pochoval v náručí. "Bál jsem se, abych jí neublížil. Je to strašně malinké a křehké stvoření, nakonec jsem to ale zvládl."

Jednatřicetiletý Milan, který si díky primácké reality show přišel na jedenáct milionů, na vavřínech rozhodně neusnul. Za vyhrané peníze si pořídil bufet na Červenohorském sedle a pražský byt se rozhodl pronajímat. Od 1. ledna si navíc užívá roční rentu.