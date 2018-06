VyVolený Milan: Ideální pozice je prezident

Odpovědi Milana najdete ZDE

"Kandidovat do politiky jsem už jednou zkoušel, možná to časem zkusím znovu. Prozatím bych ale poprosil ministra životního prostředí, aby si na mě udělal čas, protože bych si s ním potřeboval něco vyjasnit," vzkazuje Milan.

Do politiky by se podle svých moravských přátel, kteří ho přišli na sobotní finále podpořit, hodil. Umí totiž myslet na druhé. "V politice člověk může dělat dobré věci, akorát nesmí myslet na sebe, ale na ty ostatní. A podle mne tam právě chodí takoví, co myslí jen sami na sebe," uvádí svůj názor na politiky Milan.

Své vítězství si bezprostředně po skončení přímého přenosu Primy neuvědomoval, byl v naprosté euforii. Nadšený byl především ze spousty známých, které po dlouhé době viděl, a samozřejmě z přítomnosti svojí maminky. Jen jeho partnerka do Prahy nedorazila. Údajně proto, že v lednu porodí Milanovi potomka a cestu z Moravy nechtěla riskovat. Milan si ještě bude muset pár dní počkat, než jí složí výhru k nohám. V Praze ho čeká coby vítěze ještě spousta povinností.

Koupí si čtyřkolku

A co s penězi udělá? "Každopádně si koupím čtyřkolku s pásama. A budu si užívat života tak, jak jsem dřív nemohl. Budu ale střízlivý a budu stát nohama na zemi. Rád bych také investoval," vypočítával Milan.

Jeho nejbližší plány ale byly jasně dané: "Určitě se opiju. A hodně," nechal se slyšet. Večírek po skončení VyVolených - Nových hrdinů totiž pokračoval v pražském klubu Kamikaze. A podle očitých svědků Milan svému slovu dostál.

Jeho vzkaz divákům, kteří mu vyjádřili obrovskou podporu, je hodný Moraváka: "Jsem rád, že jste mě dostali tam, kam jste mě dostali, ale hlavně si uvědomte, že jste mohli být tady na mém místě, jenom šlo o to přijít na ten casting. TV Prima se vyplatí sledovat, protože je to prima TV."