VyVolený kuchař cukroví nenapekl

"Letos jsem opravdu neupekl ani jeden rohlíček. Na to, abych stál u plotny, už nemám čas. Jdu z jedné akce do druhé. Takže na Vánoce nebudeme mít s Robertem napečeno, zato budeme rozjímat, co dál," řekl Vladko.

Dobrovodský má nejrůznější nabídky ze světa šoubyznyzu. O svém životě má ale poněkud jinou představu. "Přemýšlím o tom, že bych měl studovat. Vzdělání je zvlášť v dnešní době moc důležité. Chci se něco dozvědět, jít dál. Vaření chci mít už jenom jako zálibu."

Vladko chce studovat nějaký humanitní obor, uvažuje o historii. "Je přece důležité vědět, co bylo před námi a jak se společnost vyvíjí. Probírám to s Robertem, ještě si musíme všechno pečlivě promyslet."

Co ví jistě je, že si zase nechá narůst vlasy. "Když jsem si je ostříhal, v první chvíli mě to nemrzelo, ale pak jsem z toho byl nešťastný. Takže chci být student a dlouhovlasý," uzavřel.

ČTĚTE TAKÉ:



* VÍTOVÁ STRÁVÍ ŠTĚDRÝ DEN BEZ JÁKLA



* LANDA: MYSTIKU PŘES BAHNÍČKO NEUVIDÍME