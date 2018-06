VyVolený Jindřich nemá rád násilí

„Od první třídy hrál i hokej,“ říká jeho matka paní Hovorková. Po pěti letech toho však musel nechat. „Byl to tvrdý sport, Jindra je citlivý a neunesl to.“

Jak se vyrovná citlivá povaha s podmínkami v tvrdé reality show? „Nevím, nevím,“ směje se paní Hovorková. Tvrdil, že to vydrží a že to chce zkusit. „Pořád je to lepší, než kdyby tady chodil po hospodách,“ uvažuje nahlas Jindrova matka. „Ať vidí, jaký může být život.“

Kdyby vyhrál, určitě by jí dal peníze na dluhy, které má na rodinném domku. Pro sebe by si prý dodělal byt a zbytek dal do podílových fondů. „Jako obchodní zástupce ví, že investovat se musí,“ říká paní Hovorková. Jindra je prostředním synem paní Hovorkové, starší je Václav, kterému je pětadvacet, mladší je čtrnáctiletý Víťa. Všichni tři kluci byli vedeni k samostatnosti. Snídani i svačiny si odjakživa dělali sami. Jindra prý už v pěti letech babičce, která ho hlídala, přichystal se svačinou dokonce kávu. Ostatně babičku Mieszkovou má prý Jindra dodnes hodně rád.

Problémy má trochu s úklidem. „Kdysi mi pomáhal, ale teď - kde se svlíkne, tam to nechá. Pořádek má rád, ale ve svém pokoji ne.“ Nesnáší také násilí a agresi. Když vezla Jindru autem do vily do Prahy, chtěla se ho konečně zeptat, co si o reality show vůbec myslí. Nešlo to. Jindra byl tak vynervovaný, že když nespal, tak zvracel. Na VyVolené se paní Hovorková skoro nedívá. Nemá čas. „Včera jsem mluvila s jednou paní z Primy. Tak jsem se ptala - a co tam vůbec Jindra dělá?“ směje se.

