VyVolení zpívali pro Kapku naděje

Peníze přišly nadačnímu fondu zejména od sponzorů a diváků, ale několik set tisíc se podařilo vydělat i aukcí věcí, které patřily VyVoleným, nebo které VV vyrobili. V nabídce byla například jachta VV, totemec, osobní věci či večeře s jednotlivými soutěžícími.

Na samotném koncertu vystoupily hvězdy a hvězdičky české hudební scény, za všechny jmenujme Blanku Šrůmovou, Petra Koláře, Lucii Vondráčkovou, či Petra Bendeho.

Boj o svobodu

Do vily se přišla v pátek podívat Vendula Svobodová spolu s falešným státním notářem. VyVolení budou bojovat v různých soutěžích o svobodu. Nebo vlastně o Svobodu, protože za družstvem, které prohrálo, přišel pan Karel Svoboda.

Červení (Tony, Martin, Marie a Pity) ani Bílí (Pavel, Pluto, Marcy, Karol) zpočátku nechápali zejména z údajného státního notáře, který mlel a mlel, prostě takový Martin 2. Hned na začátek se je snažil naučit držení rotujícího talíře na tyčce, ale VyVoleným to moc nešlo. Jediný zájem vyvolal u Pluta, který by se to chtěl naučit, a u Karol: "A je to dobře placený?"

Soutěže se točily zejména kolem dvaceti dvou melounů, které Vendula přinesla s sebou. Hned první klání muselo být noční můrou každého melounu – opičí dráha! Od přírody líný meloun musel překonat slalom na zahradě, pak úzkou lávku přes bazén a nakonec kotoul. Vyhrálo bílé družstvo.

Pak se jedlo na čas a tady excelovali Červení. Nakonec vyhrálo bílé družstvo. V rekapitulaci bylo ukázáno jen pár soutěží a hlavně to muselo být všechno bez konfliktů, když je ten slavnostní večer. Podle on-line zpravodajství však zejména Tony těžce nesl prohru a hádal se s Marcy.

Italské manželství

Tony to nebude mít s mamkou vůbec lehké. Martin neustále vyžaduje pozornost a když si ho Tony nevšímá, tak otravuje. Tony mu to vytkl, ale to neměl dělat. "Uvědom jsi, že jsi můj manžel! Hodná maminka teď odešla a počkej co přijde za můru!" řekl Martin a odešel do ložnice obtěžovat svého "milence" Pityho.

Boj se Caprio!

Vítězové vyhráli projížďku lodí, během které perfektně sehráli scénky z Titanicu. Pluto měl co dělat, aby zachránil Karol Winslettovou od skoku z paluby. Karol by její "můj život postrádá smysl!" uvěřil snad každý. Slavnou scénu na přídí sehrála Marcy a Pavel. "Ahoj, já jsem Caprio! Roztáhni pařáty..." Pavel se s romantikou moc nepáral, ale Marcy byla spokojená.

Svoboda ve vile

Ay nebylo červeným líto, že nikam nejeli, přišel za nimi Karel Svoboda. Martin byl úplně na větvi, hned začal líčit svou kariéru, což zakončil – patrně podle rčení to nejlepší na konec – "a ve dvanácti jsem natočil reklamu na varnou konvici." Maruška zazpívala, Karel napsal vzkaz do deníku... prostě na pohodu.

