VyVolení: záhadnou nemoc léčí antibiotiky

Pupínky, zduřelé uzliny a z nich bulky v podpaží začali na těle postupně objevovat obyvatelé vily před čtyřmi dny. „Kdo to sem zatáhl? Děkuju vám, že beru antibiotika,“ komentovala to Regina.

Hanka, která je dnes z vily venku, říká: „Regina se vytáhla, když řekla, že je to z nečistoty a z toho, jak někomu spadne nějaký chlup. Rozčilovala se, že kvůli nám chytne svrab nebo syfilis. Nesmyslně se rozkřikovala, že ona je čistotná a my všichni jsme špindíry.“

Hanka cítila bolest v podpaží asi dva dny. „Udělala se mi tam uzlina. Pak se mi zmenšila, ale najednou mě začala bolet pata. Měla jsem to na tomhle místě jediná. Prohlížely nás lékařky a shodli jsme se společně na tom, že je to z toxinů, které vypouštějí nové věci ve vile, které jsou navíc většinou umělé. Je to samý sádrokarton, plasty, umělý je i trávník, věci jsou nalakované. Spíme v tom, dýcháme to. Možná jsme to chytili proto, že máme oslabený organismus. Jediný, kdo byl v pohodě, byl Emil. Ten je asi z práce v dole zvyklý na těžké podmínky,“ říká Hanka.

A co na to říká Marek Winkler z Primy? „Antibiotika se nasadila jen jako prevence, protože nastala nějaká alergická kožní reakce.“ Ostatně soutěžící před vstupem do vily absolvovali lékařskou prohlídku.