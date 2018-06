VyVolení: Zabijačkový mazec

Martin také na rozdíl od předchozích „odpadlíků“ sympaticky prohlásil, že po splnění povinností k VyVoleným plánuje návrat do práce a na nic jiného nečeká. Netouží být hercem ani moderátorem. Jaká úleva! Pět tisíc, které dostal na sázku na vítěze vsadí na Rosťu. Zajímavá volba, nebo poslední tah?

V sestřihu z minulého dne jsme mohli sledovat, jak se Vyvoleným konečně dostalo trochu odpočinkové zábavy v podobě nefalšované zabijačky, která ukončila jejich nucené vegetariánství. Radost mezi VyVolenými byla očividně nehraná.

„To je mazec,“ komentuje dění před vilou, kde už úřadují dva povolaní řezníci, Vladko. Jen Kačenka se chmuří. Nemůže se přece zúčastnit zabijačky z logického hlediska, když drží půst. A zatímco se ostatní vesele panákují a Wendy se snaží ožrat Vladka, Katka raději vytírá toalety. Každý svého štěstí strůjcem. Nakonec se ale při další naplánované taškařici – hasičském bále z roku 1930 - všichni dobře baví. Jen dva střihy připomenou, že vztahy ve vile nejsou právě ideální. „Obětí“ je v obou případech Wendy. Vlado myslí, že nikdy neříká, co si myslí. Monika se do ní naváží, že v každém případě jí jde vždycky jen o sebe. Já. Já. Já. Regina se jen potutelně usmívá. Jen ať se soupeři pomlátí sami.

Přichází na řadu první reportáž, věnovaná Jindrovi, který opět zaujal svou vizáží. Tentokrát čistokrevného klauna. Za jeho vzhled ani výstupy by se nemusel stydět žádný opravdový cirkus. Jindrova maminka trochu pyšně předvádí kamerám synovu první stavbu – chatrnou pastoušku, která stojí zřejmě už jen silou vůle. Do studia přišli Jindru podpořit oba bratři, kteří rodinnou podobu rozhodně nezapřou. Podle staršího Václava by snad Jindra jen před Wendy nemusel prdět. Jinak je ve skutečnosti stejně nepoužitelný jako v televizi...

Další reportáž se zaměřila na Moniku. Diváci se mohli pokochat dívčím pokojíčkem, maminka ji představila jako milovnici zvířat. Do studia přišli její bratr Petr a kamarád Zdeněk. Prozradili na ni, že má rozvedené rodiče a že špatně snáší rozchody. Nejzajímavější byl ale určitě vstup jejího bývalého přítele Adama, který typově nápadně připomínal Sašu. Vztah skončil těsně před VyVolenými. Na Monice prý nejvíc miloval její ztřeštěnost. Přiznal, že ze začátku na Sašu přesto trochu žárlil, ale nakonec mu to paradoxně pomohlo se s jejich rozchodem vyrovnat. Na Moniku ještě prozradil, že umí s klukama pěkně cvičit. O tom ale snad už žádný divák ani nepochybuje.

Závěrečná reportáž ukázala malou tanečnici Reginu. Podle učitelky tance to kdysi byla tichá, milá, přemýšlivá, talentovaná, ale nepříliš průbojná dívka. "Regině ve všem rozumím," prohlásila. Chápe prý i ty negativní momenty, které Regi ve vile předvedla. Vysvětluje to tím, že má smysl pro divadlo a myslí na lidi, aby je pobavila. To, že dnes tancuje spoře oděná u vertikální tyče, nehodnotí nijak zle. Daleko víc ji vadí, že některé baletní prvky má nedotažené. Kromě několika dárečků jí ve studiu zanechala i vzkaz, ať více trénuje.