Vladko potvrdil neporazitelnost, z VyVolených vyšplouchl Thomase

Duel začal ostrou výměnou názorů mezi hlavními protagonisty. Thomas nejdříve osočil Vladka, že si vždy najde člověka a ostatní proti němu poštve, což je jeho hlavní taktikou. Vladko naopak kontroval slovy, že Thomas je člověk, který moc dobře ví, co dělá. Ostatní označil za ovečky ve Vladkolandu, což mu podle něj začali soutěžící postupně věřit.

Sám Thomas si myslí, že u diváků mu moc nepomohla jeho vyostřená hádka s Romanou, kterou by si v případě vítězství příště vybral do Duelu. Na její otázku, zda má obavy z prohry reagoval útočně: "Vůbec se nebojím, protože už tě neuvidím!" "Nápodobně!" vrátila mu to Romana.

Během Duelu vyostřená atmosféra střídala úsměvné momenty, když během bleskového výslechu na otázku jaké nosí Thomas spodní prádlo Vladko odpověděl, že hrozný, polovina přítomných diváků málem lehla smíchy.

Celkem přišlo 311 744 hlasů, a to s jednoznačnou podporou pro Vladka. Ten jako vždy reagoval velmi emotivně a po vzoru vítězství v první sérii se začal divákům klanět v přímém přenosu.

"Já už jsem byl zoufalý s tím člověkem, už jsem se na něj nemohl ani dívat," reagoval bezprostředně po vítězství Vladko. "Asi mi uškodila ta aférka s holkama, nebo ta hádka s Vladkem, nevím," konstatoval poražený Thomas.

Po návratu do Vily nejvíce jásala Eva až mikrofony nestačily snímat její hlas, nejvíc pohybové aktivity naproti tomu vyvinula Pavlína, která radostí skákala několik desítek centimetrů do vzduchu. Moc šťastně nepůsobila Thomasova vyvolená Zdena. "Já chci ven, pusťte mě ven!“ křičela hledajíc igelitky, aby se mohla zabalit.

Zdenu, stejně jako bývalou přítelkyni Sabinu, uvidí Thomas již v sobotu, kdy obě dvě Vilu opustí.