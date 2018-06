Duel VyVolených: cvičák pro psy nepomohl, Vladko drtivě porazil Lucii

"Kdyby to tentokrát nevyšlo, hodně by mě to mrzelo. Opravdu hodně. Asi i v souvislosti s mými spoluhráči z první řady, kteří by mě rádi viděli prohrát," řekl Vladko pár minut před oznámením výsledků. V Lucii viděl silného soupeře, a to i proto, že na diváky cílila přes psy, jejichž je velkou milovnicí.

"Pokud by se mi podařilo vyhrát těch pět milionů korun, určitě bych je použila na výstavbu cvičáku a zoo koutku," svěřila se Lucie před vstupem na horkou půdu Duelu.

Že ji Vladko porazí drtivě, očividně nečekala. Po oznámení konečného skóre totiž nevěřícně hleděla na graf. "Já odcházím, ale vy bojujte. Tenhle týden byl pro mě ten nejtěžší, ten váš bude ještě těžší, tak se všichni držte," loučila se Lucie se zbývajícími obyvateli Vily, tedy Pavlínou, Romanou a Vladkem, který ji ze hry vyřadil.



Lucie ukázala, co má pod sukní.

Otazník ještě visí nad Reginou, jež se do reality show vrátila jako super boss. Před Duelem totiž oznámila, že v případě Vladkova vítězného Duelu ze hry i přes hrozbu pokuty odejde. Jestli svá slova myslela vážně, se teprve ukáže.



Před VyVolenými, kteří bojují o pět milionů korun, je tak poslední týden hry. Grandfinále proběhne 29. listopadu, tedy o několik týdnů dřív, než Prima původně plánovala.

Koho byste do Vily vrátili vy?