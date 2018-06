VIDEO: Podívejte se do Vily VyVolených. Zkušební provoz jistí komparz

Do startu čtvrté řady VyVolených zbývají poslední dny. A podobně jako v předchozích řada vznikla Vila soutěžících v rekordně krátkém čase. Místo nyní obývají ve zkušebním provozu ti, kteří se do užšího výběru nedostali. Podívejte se, jak to ve Vile vypadá.