VyVolení tvrdě účtovali a cpali se na záchod

Náhlá zpráva o Zúčtování zapůsobila na VV jako blesk z čistého nebe. Přesto ji celkem dokázali vstřebat. "Musíme si říct, že cesta ven jinudy nevede," shrnula to Marcy. Tereza Pergnerová si zahrála na přísnou mámu a krotila Tonyho, který začal její monolog k pravidlům pořádně ironizovat. Změna je jen jediná - za porušení pravidel nemusí přijít trest, ale rovnou vyloučení ze soutěže.

Když se někdo chová jako štětka

Na rozmýšlení měli VV opravdu dost času. Dokonce tolik, že už z toho byli pořádně vytočení a Martina málem museli omývat. Účtování z očí do očí probíhalo v celku klidně. Ale jen do okamžiku, než přišel k tabuli Jakub. "Vybral jsem včera v noci. Když se tady někdo s prominutím chová jako štětka, tak s tím nesouhlasím," označil Marii za sex s Plutem. Té se okamžitě nahrnuly slzy do očí. - více zde

Atmosféra ve vile se okamžitě změnila a přes pořádné psycho nakonec VV vybrali jako adepta na vyhazov Luboše. Prostě mu nerozumí a nedokážou se spolu vnímat. Celkem dostal pět palců od Tonyho, Karolíny, Dany, Marie a Pityho. Nahnuté to měla i Lůca se třemi hlasy. Po dvou získali Jakub, Marie a Pity.

Ve vile je nyní nevraživá nálada. Po přenosu se Marie do Jakuba pustila: "Ty jsi takovej sr..., takovej sr... Se na to mohla koukat třeba máma nebo táta." Jakub se ale zmohl jen na smích. Noc bude určitě pekelná.

Přes den toho ale opět stihli mnoho natropit. Trochu zapomněli na proviant, a tak se štáb pokusili obměkčit rekordem, aby na další den dostali jídlo. Všech patnáct!!! se jich nacpalo na záchod. Trochu přidušení se pak soukali ven. Marie si Karolíně stěžovala: "Lubošovi smrděly nohy... A ještě na mě funěl, fuj!" To chudák Sanny na sobě prý držela skoro čtyři sta kilo živé váhy.

Tuhle holku ale začínají mít ve vile všichni rádi. Podle Tonyho a Pluta je neuvěřitelně milá, hrozně hodná, nedokáže ublížit, pohodář a pro každou legraci. Tony si s ní vůbec hodně povídal, a tak už známe příčinu jejího "vzrůstu" - nemocná štítná žláza. Když jí Tony masíroval záda (za trest měl masírovat všechny), každý si musel vzpomenout. "Ufff, ufff. Škopková, já jsem pro asi moc tlustej. - A kde? Ty si pro ní dobře stavěnej," zahráli scénku dokonale.

Dopoledne ale Tonymu hraní příliš nešlo. Dostal tajný úkol ignorovat Martina, což plnil tak okatě, že to bylo podezřelé všem. "Má tajnej úkol, abych žárlil. Ale to se mu nepodaří, cheche," začal svou dedukci Martin. Přes varianty, že má být nepříjemný na všechny nebo má sbalit Pityho, se dostal až k jádru pudla. "Má mě ignorovat, jooo. Má mě ignorovat," šveholil v ložnici. Jak málo stačí k radosti.