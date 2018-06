VyVolení tají už jen časy vysílání

„Je to největší projekt v historii českých televizí, naše velká sázka, do níž jsme vložili 150 milionů korun a která uchvátí obrazovku na čtyři měsíce,“ zopakoval ředitel Primy Martin Dvořák včera při setkání s maďarskými finalisty téže hry.

Jejich osudy jen potvrdily, jak může televize lidem změnit život. „Je však velmi důležité zůstat sám sebou,“ vzkázal vítěz z Maďarska, který se představil jako Milo. Vyhrál miliony, ale studuje univerzitu.

Jeho „stříbrný“ kolega, který si říká Majka, se sice nestal milionářem, ale soutěž mu pomohla k hudební popularitě: jako rapper už má zlatou desku. „Člověk nesmí před kamerou nic předstírat,“ zopakoval.

Přišli také oba moderátoři VyVolených. Tereza Pergnerová, která má uvádět denní bloky, je prý připravena neexhibovat a posloužit. „Bude to bouře!“ vzkazuje divákům. Libor Bouček dostane na starost noční část: pikantnější, ale také otevřenější divákům, kteří do ní mohou svými komentáři vstupovat. „Možná díky takovému projektu konečně dospěju. Bylo by to hezké,“ slibuje si.

Jak bude celá hra vypadat? Kromě každodenně vysílaných denních a nočních sestřihů z vily, kde budou žít soutěžící nepřetržitě sledovaní kamerami, se VyVolení zakládají na živém vysílání plném emocí. To má dvě etapy, volicí a vyřazovací.

Po zahajovací show, kde se představí všichni uchazeči i vila, nastane divácká volba soutěžících, vysílaná pětkrát týdně. Pokaždé ze tří adeptů vybere publikum jednoho, jakmile jich bude pět, nastěhují se společně do vily. Také jejich přesun je záminkou k show. Volba pokračuje po dalších jednotlivcích shromážděných do pětic, až je vila plná.

Tehdy začne druhá, vyřazovací část hry, opět prostřednictvím diváků. Jednou týdně Prima uvede živé pořady, v nichž se rozhodne, kdo ze soutěže vypadne. Takzvané „zúčtování“ zahájí sami hráči, kteří navrhnou jednoho ze svého středu, s nímž už nechtějí dál žít pod stejnou střechou.

Soutěžící určený „na odpis“ má však ještě jednu šanci, kdy se může obhájit – smí totiž vyzvat kteréhokoliv ze svých soupeřů k takzvanému duelu, vysílanému ze studia opět živě rovněž jednou týdně. Do vily se po vzájemném souboji vrátí jen jeden z rivalů: ten, který dostane víc diváckých hlasů. Celý cyklus se poté opakuje až do doby, kdy ve vile zůstanou poslední tři soutěžící. Na ně čeká slavnostní finále, na vítěze dary a požitky za jedenáct milionů korun.

Pravidla jsou tedy už jasná, vila postavená a zařízená, moderátoři pořadu i uchazeči z konkurzů vybraní. Zbývá jedno jediné tajemství: kdy přesně, v které dny a hodiny, bude Prima své VyVolené vysílat.

„Jenže právě tohle vám nemohu říci,“ omlouvá se ředitel programu Miloš Zahradník. „Důvody jsou pochopitelné, zároveň totiž vzniká konkurenční projekt, takže nebudeme dávat druhé straně do ruky informace,“ naráží na Velkého bratra, nejslavnější klasiku v žánru reality show, kterou chystá Nova s moderátorem Leošem Marešem a s finanční výhrou deset milionů korun. Také Nova zatím data vysílání tají.

