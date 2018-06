VyVolení si pročistili nejen střeva

VyVoleným se zřejmě uleví. Zítra odejde jeden z těch, které mají nejméně rádi. "Je to i hodně zlý, hodně špatný, protože si uvědomíte, že jste to právě vy, kdo tady nemáte co dělat," začala svou řeč Lůca.

"Je to osoba milá, dokáže podpořit, dokáže pohladit, ale slova, který vypustil z úst, jsou zlý a zákeřný," vybrala právě Jakuba.

Oba se vzájemně považují za velké soupeře. Jakub to nechává na divácích a doufá, že vidí, co se ve vile děje.

"Bojuju s lidma, kterým jsem se otevřel a snažil jsem se být maximálně vstřícnej. Přesto mě kopou do zadku, hážou mi klacky pod nohy, aniž by k tomu měli důvod. Jenom proto, že jsem individualita, jak jsi řekla," svěřil bezprostřední pocity Tereze.

Konec je večírkům a kalení. Znečištěná těla pěkně smočit v ledovém bazénu. Tak zněl první ranní rozkaz. Moc se jim tam nechtělo. Očista Martina by se dala popsat jednoduše - šup sem, šup tam! A to tu událost troubil všem: "Tak jsem se smočil a jdu do dža. Tak jsem se smočil!!!" Těžko říct, kde "dža" leží.

Aby nebylo očisty málo, museli vynosit z vily veškeré zásoby jídla, alkoholu a cigaret. "Věříme, že to v rámci zdravého dne přivítáte a necháte své tělo odpočinout," dodělala VV nová kapitánka Karin dalším úkolem. Pusy měli otevřené, jako když čekali, že budou vzduchem létat pečená kuřata. Bohužel se nedočkali. Bylo tam stejně prázdno jako v ledničce.

A s poloprázdným žaludkem ještě pořádně vycídit vilu. Myly se hrnce, vytírala podlaha, luxovaly koberce. Je vidět, že když se chce, všechno jde. Jen je potřeba vůli trošku popostrčit.

Jídlo je ve vile mocná zbraň. "My fakt nemáme jídlo. Mně říkal pan zubař, že nemám jíst jen dvě hodiny, ne celý den," ohrazoval se Pity, protože s Plutem ještě před snídaní odjeli na trhání zubu. Karolína pak začala vymýšlet scénář, co se bude dít: "Oni nám sem naženou nějakou slepici. Minule jim sebrali jídlo a dali jim tam ryby, ne?"

Spustila lavinu nápadů ostatních, co by mohli dostat za němé tváře. "Ještě by mohli říct, že tady máme ty psy. Ty vo.., já bych je hnala!" bránila Sanny štěňátka. Pluto měl ale lepší nápad: "Největší kozy sem. Takže Sanny, Maruška a... Marcy. To by byla taková slaninka." Asi už mu hlad lezl na mozek.

Pak už všechny VV ovládla pořádná apatie. Vila dlouhou dobu připomínala spací vagon. Došlo dokonce na divoké sny. "Navlíkli nám sci-fi kostýmy a nadopovali nás drogama. A všichni jsme měli jenom bělma a oni si s náma mohli dělat, co chcou," vyprávěla Karolina její divoký sen.

Místo drog dostali spoustu "kořínků" a pokračovali v očistě ve vegetariánském stylu. Čočka, pohanka, brokolice, kozí mléko. "Hare, hare, Krišna, hare," znělo vilou.

Já jen přeji dobrou chuť a hlavně bych navrhl brzy vypracovat pořadník návštěv toalety. Určitě nebude k zahození.