VyVolení si k sobě vzali Kykolku

Někdo volil takticky, někdo vsadil na první dojem, teď je ovšem jasné, že ve vile bude bydlet roztěkaný živel z Benešova u Prahy.

S rozhodnutím obyvatel vily se těžko smiřoval Martin, jehož favoritem byl pochopitelně krásný chlap Mirek. I když Martin věděl, že Mirek má ženu a dítě, zřejmě si snil nějaký svůj čtyřprocentní sen, který se mu v Dovolbě navěky rozplynul. Vzal tak alespoň Mirkovu fotku a šel s ní smutnit do ložnice.

Jinak se nový obyvatel vily dočkal velmi přívětivého uvítání, nakonec si ho VyVolení sami vybrali. Kykolka neměl k jejich rozhodnutí moc moudrých slov, stačil jen poděkovat své tetě Hance, která mu vstup do vily "zařídila".

To byly všechno živě přenášené události z neděle. Slunečná sobota byl pětatřicátý den ve vile a byl to Apríl. Na to ovšem VyVolení přicházeli až během dne - někomu to možná začalo vrtat v hlavě už po čtvrté hodině ráno, kdy je štáb zburcoval na rozcvičku, někdo si to uvědomil možná až ve chvíli, kdy se jim na zahradě objevilo pomatené stvoření v černé přiléhavé kombinéze. Okamžitě byl překřtěn na Ufona, ačkoli komunikace s ním byla velmi obtížná.

Pluto ovšem osvědčil univerzální jazyk - hudbu, respektive rap. Když totiž spustil svoje rýmy, zjistil, že neznámý trosečník umí docela obstojně beatbox, takže si mohli na zahradě dát kratší duet. Během něho Pluto ovšem objevil, že ve vile zapomíná své vlastní texty. A to uvnitř nemůže hulit...

Asi nejvíce odnesl aprílovou náladu ve štábu Martin. Dal si totiž opravit svoje porouchané botky, ovšem kdyby věděl, v jakém stavu se mu vrátí, asi by to s tou dírou na patě vydržel dál. Vkusná bílá izolepa byla skutečně šmrncovní.