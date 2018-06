VyVolení se připravují na finále. Zvolte vítěze!

Kdo se stane druhým VyVoleným? HLASUJTE ZDE

Blížící se vyvrcholení několikaměsíční soutěže cítí poslední čtveřice VyVolených na každém kroku. Úterý toho bylo jasným důkazem.

Mezi jednotlivými úkoly přicházely od štábu do vily podněty na volné úvahy na téma "co bych udělal s výhrou", "co bych řekl divákům, aby mě podporovali" nebo "co udělám, když nevyhraju?".

Jako bychom něco z toho v průběhu soutěže neslyšeli už stokrát.

Pokud by nevyhrála, pracovala by Marie v bezpečnostní agentuře, ale chtěla by zpívat. Pluto by rád pokračoval v tom, co dělá. Tedy školit operátory pro marketing, ale hlavně se chce dále věnovat hudbě. Tony se přiznal, že po šesti letech práce v baru je už unavený a rád by přesedlal. Ideální by prý byla pozice moderátora. Marcy byla upřímná - hlavně chce pryč z vily, pak se uvidí. Chce dostudovat a být inženýrkou ekonomie, k dřívějším činnostem jako modelling se zřejmě vracet nebude.

Proč by diváci měli podporovat zrovna jí, zdůvodnila Marcy jednoduše. Je ve vile upřímná a nechává tam kousek srdce. Její emotivní projev byl plný lásky, charity a po odchodu z ložnice začala být docela nervózní z toho, co na ně štáb vlastně chystá. Co když je Duel čeká už dnes?

Marie divákům důvody pro to, aby posílali sms právě jí, hledala těžko. Prostě sází na svou přirozenost - pokud se někomu líbá taková, jaká je, ať jí podpoří.

Tony nechtěl přesvědčovat ty, kterým nevyhovuje, ovšem jako správná hvězda poděkoval svým fanouškům.

Jediný Pluto se k otázce postavil čelem. Když vyhraje, bude nejšťastnější člověk na světě. Pokud tedy diváci nechtějí, aby byl hodně zklamaný, ať ho podpoří.

Po těchto výlevech přijde od štábu jasná zpráva - připravte se na finále! Ačkoli pánové tomu moc nevěří, Marcy to očividně zacloumalo a ve vile vypukne horečná činnost.

Když se po hodině pobíhání všichni usadí u plazmy, finále je tady! Na obrazovce se promítá záznam z Vladkova vítězství v první sérii. Čtveřice po sobě jen tak kouká, ačkoli pánové tak překvapení nejsou. Marcy se ven už opravdu těší a tak si musela postěžovat, že jim zase štáb lhal. Smysl pro humor se ve vile stává stále vzácnější.

Tak se chová vítěz

Velké gesto na konci dne předvedl Tony. Když ve Zúčtování získal každý jeden palec a on měl rozhodnout, kdo půjde do posledního Duelu, jmenoval sebe, neboť nechtěl být nikomu katem. Uvěřil pod dojmem z jasného vítězství nad Pavlem ve vlastní nepřemožitelnost, nebo to bylo skutečné gentlemanství?

K přemítání o tomto problému pomohla ostatním při jednom z jejich posledních večerů ve vile lahev vodky. Před událostmi, které je čekají, budou povzbuzující prostředky ještě potřebovat.