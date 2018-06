VyVolení se navzájem oholili „tam dole“

FOTOGRAFIE ZDE

Michal se potom velmi divil, kde jsou všechny jeho chlupy. Nu, Regina je co se týče porostu důkladná, Míšo, to musíš mít na paměti! Ovšem kdyby si o to chlapec neřekl, mohlo mu tam něco zbýt.

Noční show totiž odkryla všechno tak, až si tvůrci VV museli pomoci rozmazaným kolečkem. Regina holila a holila a Michal najednou stáhl trenky.

I přes studenou vodu a Michalův obnažený penis byla Regina statečná a svou práci neukončila. Naopak nenechala na Michalovi chlup stát. Na to další už byla žiletka krátká, ale Regina nic nezkusila. I když mohla.

"Bohužel jsem se u toho vůbec nevzrušila," přiznala potom Boučkovi ve zpovědnici. "Teď už musím Michala poznat jenom po psychické stránce, po fyzické ho znám až moc," dodala.

Téměř situační humor zažili diváci při Michalově prácičce na Regině. Rozdováděné hlášky typu: "Nesmíš říznout, můžeš přeříznout!" nebo "Žáne, umýt přirození a pak se poklonit!" fičely jedna přes druhou. Sexuální frustrace je už vyloženě hmatatelná (Regina by mohla vyprávět).

Ostatně Monika se k tomu i přiznala. "Potřebuju si pořádně zasoloužit," řekla Sašovi. Ten jí ve vtipu odpověděl, že je to přece nuda. Těm dvěma to v posteli asi moc neklape. Nebo už Saša ochladl, protože jeho další věta zněla: Ty jsi ale pěkně ztloustla!" Tahle poznámka hned po debatě o sexu??!!! Au.

Praví VyVolení jsou Jackson a Madonna

Každopádně už víme, koho z popmusic miluje režie nejvíce. Překvapivě již zmíněného Jacksona a Madonnu, které cpe snad do všech tanečních úkolů. Možná to bude novinka, ale existují i jiní zpěváci. Fakt! Chápu, že těmito dvěma jsou všichni tak prolezlí, že zatancovat jako oni (ano, to byl úkol pro VyVolené) umí nejspíš i kosatka.

Pravděpodobně na přání Libora Boučka viděli diváci z tance ala Madonna pouze výstup Katky. Dostala nechutný kostým z punčocháčů a korzetu a k tomu boa, které si, chudinka neznalá, uvázala ne kolem krku, ale takzvaně "na lištičku". Tedy jako ocásek.

Abych jí tolik nekřivdila, možná si chtěla ubránit svůj malinkatý zadeček před Boučkovým chlípným okem.

Vladko a Rosťa si sexuální přetlak ventilují jeden na druhém. Jednoduše se hádají jako psi. Vlado se mu, podle mě dost nesmyslně, smál, že neumí zacházet se zvonem a Rosťa se urazil.

Chtěl si to s Vladkem mermomocí vyříkat. Ale nepochodil. "Jdi do prdele, já tu jim a nechci tohle poslouchat!" Zakřičel na něj už silně podrážděný Vladko. Osobně mě pobavil jeho poslední výkřik: "Trošinku rozumu do tý hlavy, trychtýř je vzadu v šuplíku!"

I přes hysterii má ten chlapec prostě styl a na ten je Rosťa jednoduše krátký. A nic na tom nemění ani fakt, že je Vladko "jenom" kuchař "a nic jinýho neumí", jak se o něm později Rosťa vyjádřil. Alespoň je schopný přečíst zlomek, ty študente.