VyVolení přijali delegaci bezdomovců

Zpočátku to vypadalo nadějně. Štáb soutěžícím nakázal, aby si každý promyslel, jakou celebritu by chtěl ve Vile. Pokud se jako tým shodnou na třech, přijdou na návštěvu, pokud každý bude trvat na své nominaci, bude se mezi nimi losovat.

Začala padat hvězdná jména - Přemek Podlaha, Lucie Bílá, Karel Gott, Michal Horáček, Aneta Langerová, Bolek Polívka, Zdeněk Izer nebo Vladimír Růžička. Později se všichni dohodli, že by tedy chtěli Izera, Bílou a Fanánka, nicméně výběr večerní návštěvy proběhl formou soutěže - kdo první doběhl k té které kameře, jeho vyvolený měl později přijít.

Vítězi této improvizované soutěže se stali Tony, Kykola a Marcy, jejichž favority nakonec byli Izer, Polívka a Gott. Večer mělo všechno vypuknout...

Ve Vile se uvařila večeře, slavnostně se vyzdobil interiér i zevnějšek soutěžících a nakonec si Tereza zavolala trojici vítězů do Zpovědnice. Už tam však začal Tony s Kykolou tušit, že nejspíše půjde o podraz, když prokoukli, že k nim místo Izera a Gotta mluví imitátor Jablonský.

Nikomu však své dojmy nesdělili, takže až do poslední chvíle žila Vila s tím, že snad někdo z jejich vysněných idolů dorazí. Když se všichni sešli ke slavnostní večeři, ze dveří se vyloupla trojice bezdomovců z Hlavního nádraží Eda, Pavel a Vendula.

Po chvilkovém opaření se rychle rozvinula diskuse. Kykolka po pár minutách nabízí novým příchozím sprchu, oblečení, peníze, holt charita sama. Za to mu nemůže v dalších momentech přijít na jméno Tony, který Kykolu pomlouvá s Martinem (jaké překvapení) a později si nenechá svůj názor pro sebe i před Karolínou. Kykolkův přístup v této situaci se později stane i důvodem Tonyho palce pro něj.

Eda, Vendula a Pavel se ve Vile vcelku rychle rozkoukali a s VyVolenými si měli co říci. Kykolka, Pluto a Pavel s Edou strávili docela dlouhou chvilku u zahradního stolu, Karolína jim zase připravila voňavou lázeň. Možná po jejich návštěvě VyVolení trošku ochladnou s těmi neustálými nářky nad tím, jaké je to ve Vile psycho. Vždyť to jejich luxusní terárko zase není tím nejhorším, kde mohli skončit, ne?

To už se však blížilo Zúčtování a nerozhodný výsledek čtyř palců pro právě Tonyho a Kykolku. Remízu nečekaně, avšak velmi chytře rozsekl Martin, který do Duelu poslal Tonyho a dal mu tak možnost si vybrat. Očividně kalkuloval s tím, že pokud by poslal Kykolu, ten by si stejně vybral Tonyho. Sobotní Duel bude každopádně soubojem titánů.