VyVolení při výcviku „funěli jak z bukvic“

Výzva se táhla jako červená nit celým přenosem. Přesto, že se ve středu ráno celá vila probudila do zeleného dne. Za zvuků sirén naběhlo na rozespalé a nic netušící VyVolené vojenské komando jak vystřižené z amerického akčního filmu. Zvláště Martin brzy pochopil, že je nečeká žádná legrace.

Instruktoři totiž začali VV pérovat jak na vojně. Slovy Pavla: "Já jsem na vojně byl, ale tohle to je buzerace!" A opravdu byla. Rozcvička, za každé znevážení šarže trest v podobě kliků nebo dřepů. Úklid, který byl podle názoru instruktorů nedostatečný se několikrát opakoval. Běhalo se, válely se sudy, zkoušelo se, jak který VyVolený vydrží dlouho pod vodou... prostě na včerejší den VV dlouho nezapomenou.

Zejména tři z nich. Martina, který byl každou chvíli potrestán, už bylo ke konci líto všem VyVoleným. "Můžu vzít trest za maminku?" ptal se Tony, zatímco Pavel vypadal, že už si to s instruktory vyříká ručně. Na Martina to byla opravdu silná káva, ve zpovědnici dokonce uvedl: "Já jsem dneska makal, jako jsem v životě nemakal!" V tu chvíli mi bylo také smutno. I když spíše z něj...

Tony s Marií budou mít úplně jiné vzpomínky. Jako nejlepší vojáci si mohli dopřát odměnu v podobě svíčkové s knedlíky. Škodolibý štáb promítal jejich hodování na plazmu a zbylí VyVolení jen bezmocně slintali před obrazovkou. "Maruš, než... to s takovou chutí!" slintal Martin.

Jídla se nakonec dočkali i Marcy, Pity a Karin za to, že se příkladně starali o pejsky. A nakonec se našla i odměna pro Pavla – byl zvolen největším pivařem a dnes byl na výletě mimo vilu. Těšil se do pivovaru na exkurzi - místo ní ho ale čekala klasická pracovní šichta a vstával na ní už ve čtyři ráno. V pátečním sestřihu bude veselo.

Debaty o tom, koho si Sanny vezme do Duelu, skončily nakonec vždycky u jednoho ze tří jmen. Karol si myslela, že půjde Petr a on sám o tom byl přesvědčen. Stejně jako Martin a Tony. Možná proto byla samotná Výzva až moc poklidná, i když byly VyVoleným pouštěny záznamy hádek, či nelichotivých výroků o Sanny.

Velká škoda, že Martin nesplnil to, co slíbil Tonymu během rozhovoru v ložnici. "Jestli si vezme Tonyho, tak ji nakopu prd...! Mně nikdo nebude brát tátu!" dělal prsa. To mohl být teprve mazec! Sliby, chyby. Na Martina došlo a v noční show se hodně intimně setkal s vraty zásobovací místnosti. Naštěstí to skončilo jen odřeným okem a mírným šokem.