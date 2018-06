VyVolení překvapili: Vladko ven!

„Ironický? To teprve budu,“ obrátil se vztekle jako první na Moniku, která touto jeho vlastností zdůvodnila svůj palec dolů. „Nebojím se, nezlobím se, ale jsem naštvaný,“ pokračoval směrem k ostatním. “Nikdy v životě jsem neprohrál a neprohraju ani teď…“ nechal se unášet. V jeho emocionálním výstupu lze však jen těžko hledat taktizování, které je mu často přičítáno.

Vzápětí se do sebe pustili i ostatní. Úterní výsledek Zúčtování překvapil všechny a zdá se, že každé další bude ještě dramatičtější. Ostatně právě to předvídal sám Vlado, když den před tím společně na terase s Reginou a Katkou přemítal, jak bude čím dál tím těžší na někoho ukázat prstem. Předpokládal však jaksi samozřejmě, že se společně s Regi, Kačenkou a Monikou, kterou dokonce označil za možnou adeptku na vítězství, dostane do silné čtyřky. Nyní to však nemá vůbec jisté.

I v úterní rekapitulaci, kam režie na jedné straně zařadila přehlídku jeho neodolatelných „ksichties“, jsme mohli na straně druhé sledovat jeho moralistní výlevy, které už mnohým z Vily (i mimo ni) začínají lézt pomalu na nervy. Ne že by neměl pravdu, ale nechat se pořád peskovat jako malé děti, kdo na to má mít pořád náladu. Také Vladův styl pravdy do očí, zřejmě nemá příliš zastánců, i když ho po něm začínají věrně napodobovat i dítka školou povinná. Přehnaná upřímnost do kamer, byla i pro Rosťu jedním z důvodů, proč právě s ním už nechce dál žít ve Vile.

Od Vlada se stále více distancuje i Regina, u které to však může být součást strategie. Černý Petr, který padnul na Vladka, v následujících dnech zřejmě trochu zhustí atmosféru ve Vile. Kdo by chtěl jít do Duelu s Vladkem, který se z něho už dvakrát vrátil vítězně? Jakou taktiku vůči němu, a ti chytřejší hlavně kvůli kamerám, zvolí zbývající Vyvolení? Začíná přituhovat.