VyVolení odfičeli na Slovensko

O problémech okolo vystěhování VV a celého štábu z vily už ví snad každý. V pondělní rekapitulaci jsme si tak jen ověřovali informace, které od neděle přinášela všechna média. K situaci se vyjádřili také ex-VV Saša a Rosťa. Podle Saši jde o tvrdý byznys a má v tom prsty konkurenční televize.

Kostlivec ve skříni

Ve studiu byl na návštěvě Emil s rodinou a bylo vidět, že se mu po vyřazení dost ulevilo. Působil hodně vyrovnaně a hned na začátku prozradil, že "svatební noc byla úžasná a také vyčerpávající". Prima ale vypátrala starou nahrávku, kterou Emil pořídil za svého pobytu ve vězení. Docela ho to rozhodilo a přiznal se, že tuto minulost už dávno zasunul co nejhlouběji ve své mysli, takže už si ani nepamatuje, kterému Martinovi jí posílal.

Narazili jsme na matrix

Život ve vile je opravdu svůj. VV v neděli normálně vstali a prováděli ranní hygienu. Jako by se život nezměnil. Když dostali úkol zabalit naprosto vše a připravit se k odchodu, mysleli si, že pojedou na výlet. Podle Vladka zřejmě na hory. "Všichni budou blbnout a já budu sedět." stěžoval si, že neumí lyžovat. Vše sbaleno, jen Jindra upozornil: "Hlavně zápalky a zapalovače."

Ve 13:08 se za VV zavřely dveře vily a nastěhovali se do hotelu Holiday Inn. Ani tady ale nezaháleli a dostali za úkol najít na vyšehradském hřbitově co nejvíce slavných jmen. Jindra na hřbitov nešel: "Mám z nich respekt. Všichni tam jednou skončíme, ale do té doby..."

Místo "ťukenzííí" "ťuklik"

Kamery sledovaly nepřetržitě vše i v hotelovém apartmánu. Vladko s Monikou se vrhli na minibar a minilahvičkami si připili: "Ťuklik!" Monika začala vybalovat a nestačila se divit: "Proč jste vzali i pravidla na používání spotřebičů?" Jindra, který nezkazí žádnou srandu, už byl tak nadržený, že skočil na Michala na posteli a začal vzdychat a rajtovat na jeho zadku: "Míšo, Míšo, ááách." Ten neprotestoval, dokud ho nepolechtal. "A teď ses prozradil!" vybafl na něj Jindra. Kačenka byla smutná a nechala se zavřít na samotku do skříně.

Barikády v pokojích

Po noční návštěvě aquaparku, kde řádili na tobogánu jako malé děti, se vrátili do hotelu. Michal se ale zabarikádoval v jednom z pokojů a nechtěl tam ostatní pustit. Vladko ho přes hotelový telefon přesvědčoval, aby otevřel. Michal souhlasil pod podmínkou, že si dají "švédský polibek ve třech" (s Kačenkou). Debata ale zkrachovala, když Vladko vychovával neposlušné děti Moniku a Jindru. Střídavě mluvil sladce na Michala do telefonu, aby vzápětí řval, ať ostatní přestanou dělat krávoviny.

Nakonec ukuli plán a Vladko přes dveře Michala "přesvědčil": "Miško, drobečku! Víš, čeho si na tobě vážím? Ty jsi tak hodnej člověk." Michal otevřel s tím, že nemohl protože měl "návštěvu", tak to prostě nešlo a Kačenka hned křičela: "Podívejte, co schválně udělal s postelí." Jindra se uvelebil na manželském "letišti" s Monikou. Michal spal v pokoji s Vladkem a Katkou a ještě po tmě si hned stačili vyměnit v prudčí debatě názory.

Vzhůru na Slovensko

Nevědomí VV si stále mysleli, že jedou na hory a tak v pondělí odpoledne nasedali do autobusu směr Slovensko v plné polní. S kulichy na hlavách, "jégrovkami", vybaveni kompasem, mapou a vším možným se ale dozvěděli, že se stěhují za slovenskými bratmi. Nejvíc spadla čelist Vladkovi, ale všichni zůstali v pohodě. Na Slovensku začali déle, a tak je ve vile čekalo osm soutěžících - Jana, Rocky, Tony, Lenka, Rišo, Linda, Luis a také Šakal. K němu moderátor Libor Bouček poznamenal: "Musím říct, že potkat Šakala v noci v parku, tak budu mít velkej strach."

Všichni čeští VV byli před vstupem do vily v pohodě. Představili se v pořadí Katka, Vlado, Monika, Michal a, samozřejmě to nejlepší nakonec, Jindra. "Jindřich je samorost," doplnila hned Tereza Pergnerová a pokračovala: "Dokáže z malé housenky udělat ještě větší housenku."