VyVolení našli pohřbeného Bratra

"Bylo to jen takové ozvláštnění, krátkodobá hříčka," vysvětlila iDNES mluvčí Primy Jana Malíková.

Podle ní televize nepočítala s tím, že by slogan s "pohřebným bratrem" vydržel až do konce. "Předem jsme počítali s tím, že je to jen na pár dní," vyvrátila Malíková podezření, že Primě narostl hřebínek a myslela si, že má vítězství and Novou v kapse.

Velký Bratr tento týden přesunul sestřihy do podvečerních hodin a v hlavním čase nechal jenom středeční Nominace a nedělní Rozhodnutí. A hned ve středu VyVolené porazil - o 170 tisíc diváků. - více zde

Svůj podíl má na porážce VyVolených klidný týden ve vile, kdy se soutěžící poprvé nevěnují jen sami sobě. Odpadly divácky zábavné hádky a na týden se zastavil kolotoč vyřazování. Všichni se svorně a záslužně věnují charitě, což - a to si přiznejme - je pro senzacechtivé obecenstvo docela nuda.

Vypadá to, že by se Big Brother po měsíci průšvihů mohl zase chytit. "Pokud se usadí v podvečer, mohlo by to vyjít," řekl iDNES mluvčí Bratra Adam Kotalík. Divák už má konečně šanci srovnání, protože, dokud běžely oba pořady současně, nebylo to ani při nejlepší vůli možné. "Taky bych nečetla dvě detektivky najednou," byla si chyby vědoma i exšéfka Big Brothera, Lenka Hornová.

Jestli odstartují od příštího týdne obě reality show ze stejné startovací čáry, bude jejich souboj ještě napínavý. Teprve se ukáže, který ze sourozenců se jmenuje Otesánek.