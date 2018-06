VyVolení: Martin dostal padáka

KOHO SI VEZME MARTIN DO DUELU? HLASUJTE ZDE

Ještě před Zúčtováním naostro vypadala situace trochu jinak. Martina ve zpovědnici označili jako svého favorita na vypadnutí jen Michal a Katka, Emil se rozhodoval mezi ním a Monikou. Wendy se hodně obávala čtyř hlasů z pánské části osazenstva a svou nervozitou se netajila.

Martin si zřejmě snažil ještě během dne pojistit své postavení u Vyvolených rolí ochránce cti truchlící Moniky a na adresu vypadlého Saši vyslal do kamer řadu nevybíravých slov.

Váhavého Rosťu zase málem dovlekl až do postele Kačenky, která pro milovníka č. 1 začíná mít evidentní slabost. Ani Martinovi organizační a řídící schopnosti však zřejmě Vyvolení dostatečně neocenili, protože konečný účet dopadl jasně v Martinův neprospěch.

Nakonec se proti němu vyjádřili i Emil a Vladko, kterému vadí, že Martin dělá všechno s určitým záměrem. Podobně zdůvodnil svou volbu i Michal, Emilovi s Katkou pro změnu vadí jeho arogance. „Arogantní jsem, ale netaktizuju,“ bránil se po oznámení verdiktu zaražený Martin, který však už po chviličce vykuřoval na terase a promýšlel další kroky. Jaké budou, koho si vezme s sebou do Duelu? „Je to hráč, vezme si sobě někoho rovného. Určitě to nebude nějaký obyčejný člověk,“ prozradil v noční show Martinův kamarád. Jak to bude doopravdy, potvrdí Martin svou pověst stratéga? Uvidíme ve čtvrteční Výzvě.

