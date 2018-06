VyVolení: Horváth publiku ukázal záda

FOTOGRAFIE ZDE

ČTĚTE TAKÉ:

Kapka naděje dostane 14 milionů

Hudební večer odstartovali Slováci z kapely No Name, po nich zahráli Chinaski, Kamil Střihavka, Burma Jones, Petr Kolář a další. Střidali se s popáckými interprety (Csáková, Absolonová, Robert N., Muk), kteří vystupovali ve studiu.

Diváci u venkovního pódia to s potleskem a tancem nijak nepřeháněli. Občas se někdo pochybně zatřásl, ale spíše zimou, než hudebním nadšením. Vlasta Korec se podepisoval dětem a ty mu slíbily, že budou skandovat.

"A koukejte se i na Nekonečnou šanci, teda spíš rodiče, ať se podívají," udělal malé promo svému dalšímu pořadu na Primě.

Obecenstvo venku bylo různorodé, novináři, něčí přátelé, fanoušci a komparz. Ale i tak se o VyVolených mluvilo hodně. "Vladko je borec, to je supr chlap, ale Regina, to je...," vyznávala se ze svým (ne)sympatií asi čtyřicetiletá paní.

Po všech těch syntetických a playbackových vystoupeních přišli VyVolení a všem to natřeli. Kdyby jako oni zpívali všichni (i když falešně), mohl být večer jedna velká party. Lidé tleskali, tančili a bavili se.

Na živo vypadali i VV uvolněně a vesele. Snažili se udělat show, což se nikomu před nimi opravdu nepodařilo. Wendy byla překvapivě krásná a hezky zpívala. Možná se měla režie na všechny Muky a Střihavky vykašlat a předat celý večer jen do rukou VyVolených. Těm by za to nemuseli platit ani tu symbolickou korunu.

Horvátha přerušil výpadek proudu

Jako asi jediný (kromě finálových VyVolených) hrál Vlasta Horváth se svoji kapelou Frenzy na živo.

Uprostřed písničky se ale najednou vypnul zvuk a zhasla světla. Prostě neočekávaně vypadl proud. Horváth nevěděl, co má dělat a dvě minuty stál ve své kožené bundě zády k publiku a bavil se se svým bratrem. Potom dostal konečně informaci z režie, poklonil se a poděkoval.

Je neuvěřitelné, že ho chudáka nechali takto bezmocně stát. On sám ale také mohl zareagovat lépe a s publikem komunikovat a ne jim ukázat záda.

"Vlasto, dej jinou!" "Čo bolo, to bolo, terazky som bez prúdu!" "Ať žije Horváth!" K těmto a dalším výkřikům se odhodlali bodřejší diváci, obvykle už lehce posilněni alkoholem.

"Takové věci se mi už staly na koncertě tisíckrát, prostě vypadl proud a člověk to musí nějak zvládnout," komentoval incident ostřílený Petr Muk, jehož vystoupení ale režie na poslední chvíli přesunula do studia, protože hrál hned za Horváthem.

Naštvaného Vlastu uklidňovala Pergnerová i režisér

Ten se s tímto selháním nechtěl jen tak smířit a nakonec ho po pořadu musela uklidňovat sama Tereza Pergnerová a režisér VyVolených Adrian Stojkov.

Pergnerová se Horvátha snažila udobřit tím, že výpadek viděl jen komparz venku, a že divák nic nezpozoroval. "Já jsem fakt ráda, že jsi tu byl, že se to posralo, mě mrzí, ale ty za to nemůžeš," řekla mimo jiné silně rozhozenému Vlastovi. Ten si se všemi nakonec asi po deseti minutách podal ruku na smíření.

"Nedalo se to ovlivnit, byl to osud, blbá náhoda a ty lidi to tady viděli. Já se na to vystoupení moc těšil a dal jsem do toho všechno a teď jsem za šaška," prohlásil pro iDNES těsně předtím, než s manželkou Markétou odjeli domů.

VŠE O VYVOLENÝCH ZDE