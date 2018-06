První Duel VyVolených: Vladko drtivě porazil prvního soupeře

O Zúčtování, které Duelu předcházelo, mluvila moderátorka Tereza Pergnerová jako o velké habaďůře. Obyvatelé Vily totiž dali na El Ninovo zoufalství pramenící z údajných klaustrofobických úzkostí a vypalcovali ho bez ohledu na to, že všem byl sympatický. Vše dotáhl do extrému sám El Nino, když si do Duelu vzal právě Vladka u kterého měl jistotu, že se na svobodu skutečně dostane. A tak se stalo. Vladko převálcoval rappera El Nina 87 % procenty ze zhruba 180 tisíc došlých hlasů.

"Jestli se vrátí Vladko, tak já chci z Vily," začal ještě před rozhodujícím bojem prohlašovat svalovec Thomas, který měl s Vladkem ostrou výměnu názorů, která gradovala ve chvíli, kdy Thomas Vladka lehce uhodil a vysloužil si podmíněné vyloučení ze hry. Pravidla totiž jakékoliv fyzické násilí, nebo jeho projevy zakazuje. "Vladko mě znemožnil," míní Thomas.

VyVolení 4 - Thomas a Martin

Podobného názoru jako Thomas je bez zastírání i jeho aktuálně největší spojenec Martin a dost podobně je na tom i Zdenička. Naopak se ukázalo, že Vladko má velmi silnou podporu ve zbytku ženského osazenstva Vily a nejblíž má k němu Lucka, Eva a Mirka. Jakkoliv se Vladko nechal několikrát slyšet, že si nechce najít cestu k lidem ve Vile, v případě Lucky a Mirky už se mu to asi nepovedlo, k nim už pocítil určité pouto, jak sám přiznal.

Duel VyVolených měl tradiční průběh. Tedy vstup moderátorky Terezy Pergnerové do Vily, otázky na tělo pro VyVolené týkající se jejich vztahu s duelanty a třicetiminutový časový limit na sbalení věcí, rozloučení a poté už studio s publikem.