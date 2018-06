VyVolení dostali tři tresty za porušení slibu nekouřit

FOTOGRAFIE ZDE

Pondělní rekapitulace nebyla tak zajímavá jako několik předešlých dílů, ale přece jen některé momenty stály za to. Tak třeba hned Vladkovo první ranní probuzení. Kdo nikdy takové vlasy jako třeba Vladko neměl, nepochopí. "To je hrozný. To je síla," komentoval Vladko svůj odraz v zrcadle. Zas až taková síla to nebyla. Vladkovo dílko opravila kadeřnice, která navštívila VyVolené.

Vladko ji prosil, ať mu udělá něco, co potlačí jeho velký nos. No, co mohla chudák kadeřnice s tou spouští udělat... Vladkovi ji prostě ustřihla a bylo to. I když jsem si říkala, ten bude vypadat, nakonec je to v pohodě. "Už si začínám připadat jako chlap a ne jako teplouš," prohlásil, když viděl nový krátký sestřih. A možná že má pravdu. Aby se nám ještě nepřeorientoval!

Zajímavé ještě bude sledovat, jestli VyVolení doopravdy minimalizují spánek a válení se v posteli během dne. Hlavně Rosťa a Wendy, která se opět nejvíc naštvala. Když se jí chce spát, tak se přece nebude přemáhat. Na to jí Katka docela rozumně odpověděla: "Člověk se musí umět omezit. A lidi maj spát večer a ne přes den." A bylo to. Je to pravda - kdyby VyVolení pořád neponocovali až do rána, nemuseli by vyspávat do poledne.

Pak jsme viděli sérii trestů za to, že VyVolení nevydrželi nekouřit, přestože nápad vzešel z jejich iniciativy. A tak museli všechny cigarety odevzdat. To nemohl nejvíc pochopit Jindřich s Emilem. Ten si dokonce v záchvatu zlosti sbalil kufr a chystal se opustit Vilu, což samozřejmě nakonec neudělal. "Tak my jsme tu všichni psychicky na dně a oni nám ještě vezmou cigarety," láteřil Emil.



Jindřichovi VyVolení za porušení zákazu nakázali obarvit půlku hlavy na červeno a půlku na černo. Totéž i s obočím. Bledá pokožka Jindry tak s černou nádherně kontrastuje. Vypadá opravdu neodolatelně. Emil se zase musel totálně celý (kromě hlavy) oholit.

Asi nejlepší ale byla scéna "Monika a Saša v posteli". Po nevinném hlazení Moničina ruka zajela pod peřinu a všem bylo jasné, co se tam děje. Tedy hlavně podle Sašova výrazu v obličeji. Pohyby se vystupňovaly a najednou Monika hlesla: "Už?" Tak to by snad poznal i slepý, ale ona si snad doopravdy nebyla jistá, a tak ještě zvědavě nakoukla pod peřinu. No to snad ne, Moni...

Na konci pořadu ještě Tereza Pergnerová zpovídala dříve vypadlé VyVolené. Jak se jim změnil život po odchodu z Vily? Hanka tvrdila, že v tom žádný obrovský rozdíl není, jen ji zná víc lidí. Podobně jsou na tom i Honza s Petrem. Oba zatím žádnou nabídku, která by je zaujala, nedostali a vyčkávají. Zato Věra se do toho pustila s vervou. Už chystá cédéčko a singl s "trefným" názvem VyVolená.

