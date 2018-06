VyVolení byli evakuováni!

Tereze Pergnerové se tak naskytl nečekaný pohled. "Viděla jsem bílo, jen mlhu. Nevěděla jsem, co se stalo. VyVolení mi pak vše vysvětlili," řekla moderátorka. V tu chvíli ještě nikdo nečekal, jaké následky tato "legrace" bude mít.

Bezprostředně po Duelu byli VyVolení evakuováni na terasu. "Ve Vile se musela udělat mimořádná kontrola techniky včetně kamer. Hasicí přístroj, který René ve Vile použila, byl práškový. Malé částice se přitom mohou velmi snadno dostat do citlivého mechanismu kamer. Kolik prášku se do nich dostalo a jaké to bude mít následky, budeme vědět v nejbližších dnech," řekl tiskový mluvčí televize Prima Ladislav Pavlík.

"V těchto dnech probíhají důkladné kontroly. Podle slov technika může být škoda v řádu až několika milionů korun. V tuto chvíli ale nechceme předbíhat. Uvidíme, jaké bude konečné stanovisko odborníků," dodal.

Od sobotního večera jsou tedy VyVolení zavřeni pouze na terase. K dispozici mají zahradu, technickou místnost, kde je pračka, sušička a toaleta, a dále saunu. Někteří to již zvládají velmi těžce. "Tohle se přece nedá vydržet! Už tak jsme tady stísnění. Tolik lidí na tak malém prostoru. A to nás zavřou ještě na zahradu. Já se tady zblázním!" křičel včera Dominik. To ještě netušil, že se zdaleka neblíží vysvobození v podobě zvednutí rolety a volného vstupu do Vily.

"Může to trvat ještě několik dnů a termín nezávisí jen na opravách kamer. Musíme také z Vily odstranit všechen prášek, který tam v sobotu večer zůstal. Nechceme ohrozit zdraví soutěžících," řekl Pavlík.

A proč že se René rozhodla pro takový netradiční vtípek? Chtěla tak prý zlehčit napjatou situaci před Duelem, ze kterého se nakonec jako vítěz vrátil Milan. Osvalený Dan ho sice předtím vybízel k pěstnímu souboji, ale poté, co získal třikrát méně diváckých hlasů, jen těžko zadržoval pláč. Nejvíce mu kromě jedenácti milionů bude chybět pohledná Veronika, do které se prý zamiloval.