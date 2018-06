VyVolený milionář Vladko: Chci hrát v divadle a pilovat španělštinu

"Jsem šťastnej, nevím jak to jinak říct. VyVolení jsou VyVolení," svěřil se Vladko bezprostředně po skončení přímého přenosu, z něhož opět odešel jako absolutní vítěz.

Před kamerou iDNES.cz byl v naprosté euforii. S nejniternějšími pocity z výhry se neuměl příliš svěřit, uklidnění přišlo až s plánováním budoucnosti. "Určitě budu investovat do svého života ve Valencii, musím si najít nějakého učitele a pilovat španělštinu. Teď v pětatřiceti přesně vím, co chci. Dřív jsem pochyboval, dnes je to jiné. Přál bych si být hercem v divadle. Pokud by se to nepovedlo tady v Česku, musel bych dál. Nemůžu už čekat," dodal.

Pavlínu Zochovou, kterou ve finálovém Duelu porazil, chce vídat dál. "Jsou asi čtyři lidi, kteří mi hodně přirostli k srdci. Pavlína je samozřejmě něco jiného, doufám, že se budeme přátelit. A hodně mám rád Zdenu Reginu. Romanu stačí vidět jednou za rok, a jenom týden," smál se.

Finálovému klání přihlíželi i exVyVolení z první série. Všichni se shodli, že Vladko je jen jeden a málokdo by na něj v této show stačil. "Celkově si myslím, že když VyVolení viděli Vladka, měli stejný pocit jako já, když jsem s ním byl v Duelu, že je to hned od začátku prohraný boj. A to možná byla chyba. Jakmile polevili, tak v tu chvíli nahráli Vladovi. Na druhou stranu je to král reality show a sám jsem z toho byl překvapený. Na konci mě to dojalo tak, že jsem měl slzy v očích. A vlastně mu to přeju. Ať je jakýkoliv, je pro reality show geniální," míní například Emil Zajac.

Moderátoři VyVolených Agáta Prachařová, Pavel Cejnar a Tereza Pergnerová přáli Vladkovi k vítězství.

"Myslím si, že to dopadlo podle očekávání, Vladko opět byl nejsilnější osobnost z celé Vily. Osobně jsem výhru přála Romaně," svěřila se moderátorka Noční show Agáta Prachařová.

Se slzami v očích se s reality show loučila i Tereza Pergnerová, jež po čtvrté sérii hodlá do vlastního životopisu vepsat důležitý bod. "Ať to byli soutěžící, ať to byl štáb nebo já, tak všichni jsme do toho dali maximum, které jsme v ten daný okamžik uměli a mohli. A samozřejmě jsem smutná, že to končí, nicméně jsem ráda, že někdo už těch pět milionů má. Pro mě se tím uzavírá jedna dlouhá etapa. Díky VyVoleným mám za sebou 500 přímých přenosů za všechny série. To si musím napsat do životopisu," dodala Pergnerová.

VyVolení skončili na Primě o několik týdnů dřív, než bylo plánováno. Může za to neuspokojivá sledovanost v hlavním vysílacím čase. I finále zůstalo až za konkurencí. V pátek byla nejsledovanější Sanitka na České televizi následovaná Výměnou manželek na Nově.