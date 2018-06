VyVolení 1? Zapomeňte! To byl jen začátek!

FOTOGRAFIE ZDE

Koncept soutěže se opravdu nemění. Soutěž bude připravovat podobný tým jako dříve. Změna se týká hlavně nové vily a především jejich obyvatel. Těch bude od začátku rovných patnáct. Diváci je budou vybírat od 19. února do 4. března opět pomocí SMS.

Na valentýnské Prima dopolední miniparty se objevili moderátoři a také jedna staronová tvář. Tou je Martin Horák, který se po účasti v první řadě přesunul za kamery a stal se PR koordinátorem a mluvčím druhé série.

Tereza Pergnerová přišla jen na skok, protože odpoledne moderovala v rádiu. Zdržel se ale Vlasta Korec, který zůstává u moderování rekapitulací. Libor Bouček si opět smlsne na pikantnostech v Nočních show. Liborovi můžete klást otázky už tento čtvrtek od jedenácti hodin v on-line chatu.

Prima na party promítla jako kontrast klip se záběry z první i chystané druhé řady. Zamilované sestřihy podkreslené písní Johna Paula Younga Love is in the air roznesly doslova na kopytech "brutální" rytmy Madonnina singlu Hang up, který doprovázel ukázky z konkurzů a příprav na sobotní velký start. Prostě a jednoduše, vše má být lepší a větší - vila, emoce, extravagance, hádky a můžeme pokračovat ještě dlouho.

Prvních osm VyVolených se pod drobnohledy kamer přesune již 25. února. Že vám tu nesedí počty? Není tomu tak, minimálně v jedné volbě se totiž bude rozhodovat mezi mileneckými páry. Po naplnění Vily se rozjede známý kolotoč - Zúčtování, Výzva, Duel, který by měl skončit někdy v červnu.