Vyvolené se divily: Vy nás znáte?

FOTOGRAFIE ZDE

Fotograf volá na Katku aWendy, aby se mu podívaly do objektivu. Kačenka se stejně roztomile jako ve vile diví, že je zná jmény.

Holky evidentně nechápou. Nechápou, co se děje ve světě, od kterého je teď dělí zdi vily. Suverénně se tváří jen Regina, už při prvním Duelu před čtrnácti dny, kdy byla nominována na vyřazení, mohla ze čtvrtmilionové divácké podpory vytušit, že reality show hýbe českým národem.

Představení vybrala Prima výborně - Školu pomluv. Dívky přicházejí - pod dohledem dvou členů ochranky a v doprovodu asi pětičlenného štábu a kamer a samozřejmě svojí důvěrnice Báry Kosové. Intelektuální publikum hvězdy reality show kupodivu znalo. Dobrá polovina věděla, o koho jde.

Kdy bude přestávka?

Jména herců, kteří přicházejí postupně na jeviště, konzultuje hlavně Monika s obsazením rozepsaným v programu. Zběhlejší ve znalosti jmen herců se zdá Věra. „Rašilov,“ šeptá hned jméno své sousedce po levé ruce - Wendy. „Je výbornej.“ „Jéé, Němec,“ chytá se Monika i bez pomoci programu.

Regina se začíná ošívat. „Za jak dlouho bude přestávka?“ ptá se. Potřebuje na toaletu. „Já půjdu taky, vydrž,“ vybízí ji Wendy. Dvacet minut do konce je však moc, a tak se zvedá chvíli před přestávkou. Bára ji doprovází. Zpátky už se nevracejí, čekají ve foyer.

V druhé půlce exceluje Saša Rašilov ještě víc a holky ho doslova hltají očima a hlasitě se smějí. Na Regině byla znát únava, občas zívla a na židli se usadila tak, aby si mohla opřít hlavu. Probrala ji zase až herečka Taťjana Medvecká, která představovala tu největší klepnu ze všech.

Tentokrát se na Báru otočila Monika s otázkou, kdy bude konec. V jejím případě se dostavil kuřácký absťák. „Sami to dobře víte, upřímní přátelé, těch se nezbavíte,“ skončilo představení před desátou večer poslední replikou, která nejvíc pobavila štáb. „Můžeme vstát a tleskat?“ ptá se Monika. „Budeme pískat?“ napadá Wendy. Nakonec zůstává u povstání a tleskání. Holky jsou spokojené. Začínají fanouškům rozdávat fotky s podpisy, které vyfasovaly na cestu v obálce.

Večer pokračuje večeří

Před divadlem stojí kromě fotografů i davy fanoušků. Na rozdíl od profesionálů fotí většinou svými mobily. Mávají a pokřikují. Regina je jako filmová hvězda, rozdává úsměvy do všech stran, pózuje. Věra je v tom taky dobrá, ostatní se nesměle přidávají. Auta míří na Malou Stranu, dívkám večer nekončí.

Čeká je romantická večeře podle vlastního výběru v Hergetově cihelně s výhledem na Karlův most. Řidiči to berou oklikou, asi ať si holky užijí krás večerní Prahy. Ze všech restaurací, barů a hospod, které auta míjejí, se ozývá nadšené pokřikování. Patří nejvíc Regině: Regino, máš na to! Zaměstnanci restaurace Café café mají na sobě trička s nápisem „Support Regina“. A Regina? Vyklání se z auta a mává.

Před Hergetovou cihelnou čeká hlavně mládež a podává si s vyvolenými ruce. „My nesmíme nic říkat,“ omlouvá všechny Katka. Holkám z vily asi definitivně dochází, že tahle reality show vážně hýbe naší zemí.