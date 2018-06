VyVolená Wendy: Chci roli v hororu

ODPOVĚDI WENDY NAJDETE ZDE

* Kdybyste si vzala do Duelu Moniku a neřídila se maminčinou radou, možná byste se do vily vrátila.

Úplně to říct nemůžu. Podle reakcí, které jsem zaznamenala, možná ano. Asi tak padesát na padesát.

* Chtěla jste vyhrát?

Přiznám se, že když už jsem seděla ve studiu a viděla jsem rodiče, tak jsem už spíš chtěla domů.

* Přiznala jste před Duelem velkou nervozitu. Z čeho?

Ani ne z Duelu, ale z toho, jestli ve studiu bude máma a táta. To bylo pro mě nejdůležitější. Kdyby tam jeden z nich nebyl, patrně bych nedokázala ani odpovídat. Měla bych strach, že se něco děje.

* Tvrdíte o sobě, že jste stydlivá. Těžko věřit, když jste šla do reality show.

Sama nevím! Přišlo to tak náhodou.

* Už vám došlo, co znamenají VyVolení pro lidi před televizními obrazovkami?

Potom, co jsem se včera dozvěděla a jak jsem si to stačila zatím pro sebe shrnout, hodně věcí mi došlo. A musím říct, že jsem docela hloupá, že jsem kolikrát neřekla víc, co si myslím. Protože jsem lidi ve vile odhadla úplně přesně.

* Teď máte možnost - tak řekněte.

Co jsem měla říct, měla jsem říct tam. Venku už by to byly pomluvy. Takže ne!

* Ve vile i u diváků platíte za náladovou. Jste taková?

Jsem náladová, urážlivá, jsem klasická ženská.

* Velkým tématem v souvislosti sWendy bylo i jídlo...

Vyjádřím to úplně přesně. Jídlo mám ráda. Ale tolik, jak to bylo prezentováno, jsem nejedla. Kolikrát jsem vařila pro všechny - a nakonec ukázali záběry jenom na mě. Je pravda, že když jsem nastoupila do vily, hlad jsem neměla vůbec, protože jsem byla v pohodě. Jím, když mám stres.

* Budete teď hubnout?

Musím. Chci to celé někam dotáhnout a - s mým pozadím - to by šlo asi těžko. Prospěje mi to v každém případě. Ale neměla bych shodit zase moc, abych zůstala pořád ta Wendy.

* Někam to dotáhnout znamená pro vás vydat se na hereckou dráhu?

Chtěla bych být herečkou, jen doufám, že nebude vadit, že neumím „ř“. Osmnáct let už se ho učím a pořád mi nejde. Chodila jsem dva roky na logopedii. Naučili mě jen „r“. Ale zase říkali, že mám francouzskou výslovnost. (smích)

* Zamilovala jste se ve vile do Rosti?

Ne. Ráda ho mám, ale nejsem zamilovaná. A čelenku od něj jsem nosila sice proto, že byla od něj, ale hlavně to bylo velmi pohodlné.

* Dost lidí přetřásalo také vaše prohlášení, že jste panna.

Tehdy došlo k technické závadě a všichni slyšeli to, co říkám ve Zpovědnici. Nejsem tuctová holka a možná na některé lidi působí můj názor naivně. Čekám, až se do někoho zamiluju. V dnešní době je to vzácné a jsem na to hrdá. Ať si každý myslí, co chce. Je to moje věc.

* Co budete dělat v nejbližších dnech?

Budu tančit, bavit se a užívat si. A hlavně se musím vyspat. Potřebuju tak čtyři dny relaxace, kdy chci být sama. Dát si do pořádku vlasy, obličej, všechno. Mám vrásky pod očima, kruhy pod očima, ráno jsem se budila kompletně celá oteklá, protože mám citlivé oči. Proto jsme tam také nosili pořád brýle.

* Pojedete domů?

Do pátku bych chtěla být v Praze, možná zůstanu na noc u Věrky Patt. A s prací nevím. V bývalém zaměstnání by o mě sice stáli, ale já toužím jít do Prahy. Už před soutěží jsem měla našetřené nějaké peníze, abych mohla třeba zaplatit nějaký pronájem dopředu.

* Na který den ve vile nezapomenete?

Ten, kdy jsme byli v Motole za nemocnými dětmi. Ten se mi vryl hodně do paměti.

* A který byl nejhorší?

Balonky. Jednoznačně! Ovšem nejtěžší bylo to, že nemáte možnost někam utéct. Vadilo mi potom i prudké otevírání dveří, dál mě také vytáčelo, jak Vlado ťapká. On má ve zvyku se vším bouchat. A když zrovna usínáte, je to hrůza!

* Co jste ochotná udělat pro to, abyste se proslavila?

Bylo mi vyčítáno, že mluvím dost sprostě. Já si to sice nemyslím, ale teď jeden výraz použiju. Ráda bych pro to udělala hodně. Ale abych ze sebe kvůli tomu dělala v showbyznysu krávu, to ne!