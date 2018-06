VyVolená Tamara musela z kola ven

Do sobotního duelu byla vyslána jako persona non grata Nancy, která si za svou soupeřku vybrala Veroniku. Kromě jedné z nich však vilu musela ještě před začátkem výzvy, a to natvrdo a definitivně, opustit i Tamara.

Dopustila se totiž hrubého porušení pravidel reality show, neboť informovala VyVolené o tom, co se děje za zdmi Vily. V soutěži ji nahradila Georgina.

VyVolení byli touto změnou evidentně zaskočeni. Růžena označila za viníky samotné VyVolené. "Mě je té holky líto. Je to naše chyba. Neměli jste se ji na nic ptát. Hlavně ty, René! Byli jsme moc zvědaví."

Radim se stal naopak advokátem těch, které Růžena osočila. "Tak neměla nic říkat. Věděla, že musí mlčet!" vykřikoval Radim. Ten sice také někdy moc mluví, ale ke svému prospěchu nemá co říci o světě tam venku.