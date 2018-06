VyVolená Regina už je na tričku

Nosili byste tričko s nápisem JÁ PETR ZVĚŘINA? Hlasujte ZDE

Pražský k.u. bar a kavárna Cafe-cafe, mimochodem nedaleko Zvěřinova oblíbeného Václaváku, nechala na počest kontroverzní "Redží" vyrobit černá trička s nápisem Support Regina.

Možná, že co nevidět se někde objeví i další trička s nápisy: Kačenka, Monika, Saša, Michal, Emil, Vladko..., anebo Já Petr Zvěřina.

"O Petrovi jsem uvažoval," řekl iDNES majitel kafé-baru Richard Hrádek, ale když on je to můj kamarád! To bych mu nemohl provést." Petr totiž před soutěží pracoval v baru jako dýdžej. "Je to úplně normální kluk. Já nevím, co to v té vile vyváděl."

Hrádek sleduje VyVolené poctivě každý den. "Tak třeba ta scéna s kovbojským kloboukem a ty řeči s ostravským přízvukem, to si fakt myslím, že byla hra," míní Hrádek, který je přesvědčený, že někdo z vily je určitě televizí nastrčený, jako "rozehrávač" psychodramat.

"To každopádně," dodává oblíbený výraz ze slovníku VyVolených. Zvěřinu tu rádi znovu zaměstnají a předběžně jsou s Petrem domluveni už na listopad.