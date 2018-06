VyVolená Linda: Vladko mě varoval

FOTOGRAFIE ZDE

Vaším favoritem byl Rocky. Proč ne Louis?

Měla jsem s ním menší hádky. Ve vile dělal někdy takové věci, až to jednomu nešlo na rozum. Diváci ho poslali tak daleko, protože perfektně vypadá na obrazovce. Ženy ho musely zbožňovat. I já bych se do něho zamilovala.

Když vypadl z finálové trojice jako první Rocky, co vás napadlo?

To už jsem vážně začala přemýšlet o tom, že vyhrát můžu já.

A když pak oznámili, že ze hry vypadává Louis, bylo vše jasné...

V té chvíli jsem si jen sedla a to, co jsem cítila, se nedá popsat. Museli byste vidět můj výraz ve tváři.

Kdo vás na finále přišel podpořit?

Měla jsem tam asi čtyřicet lidí, ani nevím koho. Bylo jich opravdu moc – rodina, kamarádi...

Jaké byly poslední chvíle ve vile?

Dost depresivní. Drželo nás na nohou to, že jsme si opakovali, že už jen deset dní, pak už jen čtyři dny, zkrátka blížil se konec a my se těšili, až to bude za námi.

Prožili jste tam i Štědrý den. Bylo vám smutno?

Vzpomínala jsem, co asi doma dělají, co jedí, že rozdávají dárky, a já jsem ve vile. Tam to bylo skoro jako doma, jen jsem tam neměla rodiče. Ale nevnímala jsem to nějak tragicky, neplakala jsem.

Už víte, co uděláte s výhrou?

Ještě jsem se k tomu nedostala.

Jste povoláním kosmetička. Nechtěla byste si otevřít vlastní salon?

Ano, může být.

Před soutěží jste řekla, že když vyhrajete, pomůžete rodině. To platí?

Plán ještě nemám. Od té doby, co soutěž skončila, jsem spala jenom asi čtyři hodiny. Ani nevím, kde jsem, co jsem, a podobně... (smích)

Přestěhujete se do Bratislavy?

Chtěla bych.

Na finále se přijel podívat i vítěz českých VyVolených Vladko Dobrovodský. Co vám řekl?

Varoval mě, abych si dala pozor na lidi, teď když jsem vyhrála.

S českými soutěžícími, kteří se do vaší vily nastěhovali, jste se rychle sblížila. S Jindrou jste se chtěli brát, s Michalem jste zase trávili hodiny ve vířivce...

S Jindrou jsme si dělali legraci na toto téma pořád. A s Michalem? S tím bych si nerozuměla.

Ale byla jste ráda, že do vily přišli Češi, že?

Moc. Dali jsme si i telefonní čísla a určitě se sejdeme. Měla jsem je ráda všechny.