VyVolená Linda už má bavoráka

Interiér vily prošel v uplynulých dnech zásadními úpravami, to se týká především zařízení.

Exfinalisti byli z krátkého, několikaminutového návratu nadšeni. "Vila vypadá perfektně, cítila jsem se tam jako doma. Docela jim závidím. Kdykoliv bych se tam vrátila," vtipkovala svým osobitým stylem vítězka první série Linda Drevenková. Ještě větší radost jí ale dělaly jiné věci.

Před vilou na ní už totiž čekalo nové luxusní BMW a společně s Rockym a Luisem si byli převzít další výhry od samotného generálního ředitele televize JOJ Milana Kňažka.

Linda ale ještě nemá řidičský průkaz a podle svých slov, i kdyby si ho stihla narychlo v těchto týdnech udělat, stejně by ji za volant hned nepustili. "Nejdřív by museli odstranit všechny stromy, dopravní značky a auta. Pak bych mohla vyrazit na cestu," dodala s úsměvem. Řízení tak nyní raději přenechá tátovi a vlastní řidičák si pořídí a později.

Novým finalistům, kteří budou v druhé sérii soutěžit o cenu v hodnotě dvanácti milionů, přitom vzkazuje: "Užívejte si to. I když se dostaví krizové chvíle, neutíkejte hned domů, protože vám to pak bude chybět. Mně to chybí také, ale už si pomalu zvykám."