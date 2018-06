VyVolená Kateřina chce být herečkou

KATEŘINA LANGEROVÁ



Věk: 19 let



Povolání: studentka



Bydliště: Písek



Počet hlasů při postupu: 13 456



Záliby: tanec, tv, zvířata, kamarádi, cestování



S čím jdu do vily: změnit svůj život, zažít dobrodružství, poznat nové lidi



Na co se těším: na dění ve vile



Co udělám s výhrou: užiju si ji, podělím kamarády a rodinu



Životní postoj: naplno žít a užít



Znamení zvěrokruhu: Blíženec