VyVolená Hana se vrátila domů

„Ve vile jsem neměla ani ponětí co se venku děje. Věřte, že ostatní jsou na tom úplně stejně,“ svěřila se Hanka.

Když se vyřazená obyvatelka vily VyVolených objevila na ulici, okamžitě se našel někdo kdo žádal o podpis nebo fotografii. „Lhala bych, kdybych tvrdila že to bylo nepříjemné. Spíš to byl šok, ze kterého se vzpamatovávám do dnes. Vždyť jsem byla ve vile pouhých deset dnů,“ dodává.

Ještě větší překvapení na ní čekalo v Ostravě v proslulé Stodolní ulici, kde pracuje v baru Bastila. Její známí přichystali party a „vystrojili“ auto, které oblepili fotkou Hanky s textem „Jediná VyVolená jsi ty!“, jejím podpisem a dnes již proslulým výrokem reality show VyVolení „…to každopádně!“.

Hanka dostala hned po příjezdu na Stodolní od svých známých velkou kytici žlutých růží a neubránila se slzám dojetí. „Za slzy se nestydím, bylo to nádherné a nečekané. Fakt mi to vyrazilo dech. Všem za to moc děkuji a teď jdu slavit,“ zakončila uvítací ceremoniál Hanka.

Začalo se netradičně, Hanka musela vypít jedenáct malých panáků, což symbolizovalo to, že postoupila do vily jako jedenáctá. V průběhu oslav se pěkně odvázala a nechyběl ani tanec na baru. Velkolepá party končila v časných ranních hodinách.

