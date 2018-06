Vytřískej z toho maximum, radí začínající modelce Vignerová

"Začátky jsou vždycky těžké, důležité je zůstat sám sebou," tvrdí Vignerová, jež se stala kmotrou kalendáře Tajemství Prahy, který nafotila vycházející modelingová hvězda Veronika Kašpárková společně s profesionálním fotografem Jaroslavem Urbanem.

"Veronika sice začíná, ale její houževnatost ji žene kupředu a tak to má být. Myslím, že tohle focení, které podtrhly modely Beaty Rasjké, mluví za vše," říká Urban, který je podepsán pod oficiálními fotografiemi Moniky Absolonové, Hany Mašlíkové či samotné návrhářky Rajské.

Kalendář vznikal loni v listopadu v samém srdci naší metropole. A přestože se v něm lokace Prahy vyjímají skvostně, o podmínkách, ve kterých vznikal, se nedá mluvit stejně. "Občas jsme se při focení pěkně "zapotili", podzimní Praha byla už hodně studená a nechat Veroniku pózovat při teplotách, které si spíš než lehké letní šaty žádají teplý kabát, byl trochu masochismus, ale přežili jsme to," komentuje průběh focení fotograf Urban.

"Jsem ráda, že se to povedlo. A hlavně, že se na projektu podíleli samí profesionálové. Věřím, že mi to pomůže nastartovat kariéru. Je to můj sen a jsem spokojená s tím, že jsem si ho z části už splnila. Už teď přemýšlím, jak toho využít dál," směje se třiadvacetiletá rodačka z Prahy.

Kromě Anety Vignerové ozdobili křest i její kolegyně z Miss ČR Lucie Smatanová, fotograf Robert Vano či dvorní stylista Heleny Vondráčkové Zdeněk Fencl.