Vytlačí ženy muže z rolí akčních hrdinů?

Svébytnému sportovnímu odvětví propadla Geena Davisová, známá zejména ze snímku Thelma a Louise, které učarovala lukostřelba. Intenzívně se jí věnuje teprve čtvrtým rokem, ale zřejmě má pro ni mimořádný talent. Po dvou letech tréninku usilovala o kvalifikaci na olympijské hry v Sydney. Měla smůlu, mezi šestnáct nejlepších mistryň luku a šípů, které postoupily do dalšího kola, se nevešla. "Myslím si, že přesto jsem dobrá," usoudila bez jakéhokoli roztrpčení. "Věřím, že ty příští se už beze mne neobejdou!"

Na své si stále častěji přicházejí i ty ženy, které se chtějí vyrovnat mužským akčním hrdinům. Bez usilovné fyzické přípravy by málokterá herečka mohla vystupovat ve filmech, které jsou postaveny třeba na zvládnutí asijských bojových umění. A nejen to. Například Meryl Streepová by těžko tak přesvědčivě zahrála roli ve filmu Divoká řeka, kdyby pilně nenacvičovala sjíždění bouřlivého vodního toku.

O náročnosti přípravy by mohla dlouze vyprávět také Angelina Jolieová, jež v celovečerní verzi počítačové hry Tomb Raider, podala strhující výkon v roli slavné Lary Croftové. "Po tři měsíce jsem se podrobovala tvrdému tréninku srovnatelnému s výcvikem příslušníků speciálních vojenských komand," vzpomíná držitelka prestižního Oscara a tří Zlatých glóbů. Denně vstávala v šest hodin ráno a až do soumraku se věnovala joggingu, posilování, učila se kickbox, karate, sjíždění divoké vody na kajaku, parašutismu a v neposlední řadě také i zacházení s nejrůznějšími druhy zbraní.

"Alkohol, cigarety, kávu a sladkosti jsem měla zakázány," dodává. Dřina se rozhodně vyplatila. Když při natáčení nedopatřením spadla do ledové vody rozbouřeného oceánu nebo veškeré vybavení zmizelo v trhlině v ledovci, přestála tyto nehody bez sebemenší újmy na zdraví. Dnes si pochvaluje: "Díky těmto cvičením se nejen cítím fit, ale takzvané adrenalinové sporty se staly mým koníčkem. Přesněji drogou, bez níž si už svůj život neumím představit."