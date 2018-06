Vytancuje Vondráčková v Polsku Porsche?

Loni nabídku polské televize Vondráčková a její manžel a manažer v jedné osobě odmítli. Letos Poláky neodradil ani fakt, že za účast žádali poměrně tučný honorář. Zpěvačka si vedle něj může přijít i k luxusnímu automobilu Porsche, který je hlavní cenou pro vítěze.

"Nedělám si iluze, v každém případě se budu snažit dosáhnout jako ve všem, co dělám, těch nejlepších výsledků," říká Vondráčková. Jak dopadne, bude také záležet na jejím partnerovi, několikanásobném mistrovi Slovenska v různých druzích tanců, mistrovi Evropy a mezinárodních soutěží Milanu Plačkovi, s nímž tančila ve slovenské Let´s Dance. Původně uvažovala o bývalém partnerovi Mahuleny Bočanové Jaroslavu Kunešovi, ale Poláci viděli jedno slovenské kolo a Vondráčková a Plačko se jim líbili jako pár.

Prvním tancem bude mambo

První povinnosti čekají zpěvačku ve Varšavě již od středy 22. srpna. Na tiskové konferenci budou poprvé představeni všichni soutěžící a hlavní hvězda taneční soutěže, kterou je právě Helena Vondráčková. Během týdne musí také zvládnout focení, natáčení upoutávek pro televizi a zkoušky první společné choreografie prvního soutěžního tance, kterým je mambo.

"Mám z toho hrůzu, bude to hodně náročné," přiznává zpěvačka. "Soutěž má šestnáct kol, a kdybych se náhodou dostala až do finále, skončím 25. listopadu. A to mě čeká pořádně perný pracovní podzim. Hodně koncertů, talk show v Polsku, v Česku i na Slovensku, což je takový komorní pořad určený do divadel složený z povídání a písniček a další práce."

Zpívat bude Vondráčková i v polské taneční soutěži. Jako jediná má totiž ve smlouvě, že na rozdíl od české verze zazpívá v té polské coby hlavní hvězda programu tři písničky.