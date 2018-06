Výstřih Aguilerové na Grammy šokoval

ČTĚTE TAKÉ:

Grammy ovládla Beyoncé Knowlesová

"Nechci, aby se mi stalo to co Janet. Doufám, že moje šaty vydrží pohromadě," zažertovala na účet Jacksonové zpěvačka Christina Aguilerová.

Přenos Grammy vysílaly některé americké stanice s pětivteřinovým nebo minutovým zpožděním. To aby mravnostní cenzoři stihli včas vystřihat neslušné scény z obrazu a "vypípat" slovní vulgarity.

Epidemie slušnosti zasáhla televizní stanice po nedávném "incidentu" s odhaleným ňadrem zpěvačky Janet Jacksonové, k němuž došlo během přenosu ze sportovní megaakce Super Bowl. Sestra Michaela Jacksona se již veřejně omluvila a sama se "vyškrtla" ze seznamu celebrit na ceremoniálu Grammy. - více zde



"To co se stalo bylo nečekané a omlouvám se, jestli to někoho urazilo. Už o tom prosím nemluvme," řekl smířlivě při předání zlatého gramofonu pro nejlepšího popového zpěváka spolupachatel skandálu s odhaleným ňadrem Justin Timberlake.