Výstavy pro zdravý život přilákaly hlavně ženy

Jejich duchovněji zaměřené kolegyně hledaly v nabídce léčivých kamenů, vonných polštářků a nechaly se poučovat o tajích čínské medicíny. Bojovnější ženy se mohly podepsat pod petici Humanistické aliance Za Evropu bez válek.

Budoucí maminky se mohly poradit u stánku Laktační ligy, co udělat pro to, aby mohly kojit své dítě, a poté, co si nechaly změřit za pět korun tlak, se mohly informovat u stánku STOB (Stop obezitě), jak po porodu opět zhubnout.

"Na obou výstavách předvádí své výrobky celkem stovka firem," řekla za pořadatele Arnoštka Havelková. "Představujeme výrobky a činnosti v oblasti ekologie, výživy a zdravého životního stylu - velký zájem budí kosmetika z kozího mléka, léčivé obrazy, parfémy a šperky," dodala.

Zdravý životní styl a zdravé životní prostředí jsou tématem 13. prodejní výstavy Ecolife, která se spolu se 6. prodejní výstavou Vše pro ženu koná od čtvrtka do soboty v Národním domě na Vinohradech. Lidé sem budou moci přicházet po všechny tři dny od 10:00 do 18:00. Jménem pořadatelů informovala novináře Arnoštka Havelková.

Svoji nabídku představí cestovní kancelář zaměřená na relaxační pobyty, připravena je poradna o ekologii a poradna pro ty, kdo chtějí zdravě zhubnout.

Výstava Vše pro ženu doplňuje nabídkou první výstavu. Budou tam k vidění šperky, kosmetika, parfémy, pomůcky pro manikúru a pedikúru, oděvy, oděvní a bytové doplňky a spotřebiče pro domácnost. Nastávající maminky se v poradně Laktační ligy dozvědí, jak úspěšně kojit své dítě.