Vysoudí Libor Baselides pět milionů?

Asi před dvěma měsíci byl pozván na charitativní koncert na Karlštejn, kde se uskutečnila dražba, jejíž výtěžek byl věnován onkologii v Brně."Redaktorka Veronika s fotografem z jistého deníku mě oslovili, jestli bych jim mohl zapózovat s piercingy. Souhlasil jsem, ale s tím, že mají na fotky výhradní právo," řekl herec tiskové agentuře Korzo.Za nějaký čas mu volala rozčílená bývalá manželka, že synovi špiní jméno v bulvárním časopise."Čekal jsem na šéfredaktora toho týdeníku asi pět hodin. Požadoval jsem od něj omluvu plus regulérní stránku, kde se mě mohli zeptat na cokoliv a pravdivě bych odpověděl. Na to nereagoval. Vzkázal jsem mu po asistence, že požaduji po týdeníku pět milionů korun na ochranu osobnosti," stojí si za svým Baselides.Podle něj je to v zahraničí normální. "Když v tisku vyjde něco, co není pravda, celebrita má svého právníka, který podává žalobu. Když na tom noviny vydělají deset milionů, přijdou o dalších čtyřicet," tvrdí Baselides.Herci, který působí víc v zahraničí než v Čechách, prý nejde jenom o vlastní image. "Pokud by se to týkalo jenom mě, že spím s celou Prahou a jsem buzerant, tak to beru, je to jenom o mně. Pokud se to ale týká mé rodiny, bývalé manželky a hlavně mého dítěte, jsem ochoten bojovat do poslední kapky krve," vzkázal bulvárním novinářům Libor Baselides.