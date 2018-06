Vyšly nahé fotky z Berlusconiho vily. Jsem to já, přiznal Topolánek

12:37 , aktualizováno 15:32

Španělský deník El País zveřejnil paparazzi fotografie z vily italského premiéra. Jsou na nich nazí lidé u bazénu. O jednom z mužů na snímku list tvrdí, že by to mohl být český expremiér Mirek Topolánek. Ten připustil, že na fotkách je on. Obrázek nahého muže ale označil za fotomontáž.