Vyskočil hledá exotickou krásku. Exmanželku už nechce

8:04 , aktualizováno 8:04

Herec Ivan Vyskočil chystá na příští rok novou divadelní hru a do hlavní role chce obsadit nějakou exotickou krásku. Exmanželka Anife Vyskočilová by to ovšem tentokrát být neměla.